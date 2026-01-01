Это ключевой этап ввода объекта в эксплуатацию, который состоялся в конце 2025 года, несмотря на сложные условия работы в регионе.

Энергоблок оснащён реактором типа ВВЭР-ТОИ. Сейчас он работает на мощности 240 МВт, что составляет около 12% от его проектной мощности. В ходе следующего этапа — энергопуска — мощность будет постепенно увеличена до 35-40%, а затем до 100%.

Как отмечают в «Росатоме», пуск нового блока в условиях постоянных провокаций и атак со стороны ВСУ стал возможен благодаря работе атомщиков. После выхода на полную мощность энергоблок увеличит выработку атомной электроэнергии в Курской области более чем на 50%, обеспечит стабильность энергосистемы Центрального региона и станет новым источником низкоуглеродной энергии для страны.