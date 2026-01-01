MAX
1 день назад 1261
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 впервые подключён к единой энергосистеме России

Это ключевой этап ввода объекта в эксплуатацию, который состоялся в конце 2025 года, несмотря на сложные условия работы в регионе.

Энергоблок оснащён реактором типа ВВЭР-ТОИ. Сейчас он работает на мощности 240 МВт, что составляет около 12% от его проектной мощности. В ходе следующего этапа — энергопуска — мощность будет постепенно увеличена до 35-40%, а затем до 100%.

Как отмечают в «Росатоме», пуск нового блока в условиях постоянных провокаций и атак со стороны ВСУ стал возможен благодаря работе атомщиков. После выхода на полную мощность энергоблок увеличит выработку атомной электроэнергии в Курской области более чем на 50%, обеспечит стабильность энергосистемы Центрального региона и станет новым источником низкоуглеродной энергии для страны.

Источник: t.me

Комментарии 2

  • Дмитрий Серегин Дмитрий Серегин01.01.26 14:57:12

    Серьезное событие. Ждем второй реактор.

    #1310755
  • Nelton Nelton01.01.26 15:28:53

    Ура!
    Весь 2025 ждал начала пуска.
    Один из ключевых российских проектов.

    #1310756