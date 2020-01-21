ГК «Римера» начала выпуск новой модификации спецтехники для цементирования скважин
Ижевский завод ГК «Римера», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, приступил к производству цементировочной установки следующего поколения, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные работы.
Новая модификация УНБ-125×50К оснащена крано-манипуляторной установкой ИМ-25, что позволяет использовать ее в операции по обвязке агрегатов цементировочного флота и погрузочно-разгрузочных работах на месторождении без применения автокрана. Грузоподъемность крано-манипуляторной установки — от 350 до 950 кг.
Установка УНБ-125×50К с трехплунжерным насосом НТП-175 монтируется на шасси автомобиля КАМАЗ 43118 и используется в процессе бурения и капитального ремонта скважин.
— Новая разработка позволит повысить эффективность обслуживания скважин за счет сокращения количества используемого технического оборудования, — прокомментировал руководитель Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин. — Отмечу, что всего по итогам 2019 года «Ижнефтемаш» разработал и поставил заказчикам более 20 новых моделей и модификаций спецтехники для ремонта и цементирования скважин.
В 2019 году доля насосных и смесительных установок составила около 22% в общем объёме выпуска нефтепромыслового оборудования завода «Ижнефтемаш».
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