В 2019 году в Севастополе заложены рекордные 533 га новой лозы
В агрохозяйствах Севастополя подведены итоги закладки новых виноградников. В 2019 году молодая лоза высажена на рекордной площади 533 гектара.
За последние пять лет — начиная с 2015 года — это самый высокий показатель закладки виноградников. Так, для сравнения, в 2018 году в регионе было заложено 160,9 га, что в 3,3 раза меньше результата уходящего года.
Добиться таких серьезных результатов удалось благодаря мерам государственной поддержки. Только в 2019 году до сельхозтоваропроизводителей региона на компенсацию части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями было доведено 290 млн 135 тысяч рублей.
Всего за период с 2015 года по настоящее время предприятиями Севастополя произведена закладка виноградников на общей площади 1537 гектаров.
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