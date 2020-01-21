В 2019 году в Севастополе заложены рекордные 533 га новой лозы

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В агрохозяйствах Севастополя подведены итоги закладки новых виноградников. В 2019 году молодая лоза высажена на рекордной площади 533 гектара.

За последние пять лет — начиная с 2015 года — это самый высокий показатель закладки виноградников. Так, для сравнения, в 2018 году в регионе было заложено 160,9 га, что в 3,3 раза меньше результата уходящего года.

Добиться таких серьезных результатов удалось благодаря мерам государственной поддержки. Только в 2019 году до сельхозтоваропроизводителей региона на компенсацию части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями было доведено 290 млн 135 тысяч рублей.

Всего за период с 2015 года по настоящее время предприятиями Севастополя произведена закладка виноградников на общей площади 1537 гектаров.