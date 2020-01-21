В Ивановской области запущена новая линия по производству автомобильных пружин

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Предприятие «КейЭйСи» в городе Кинешма Ивановской области запустило новую линию производства автомобильных пружин.

Общая стоимость проекта — 157,2 млн рублей.

Год назад компания «КейЭйСи» получила льготный займ Фонда развития промышленности в размере 108 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». С целью развития многопрофильного, импортозамещающего производства компания планирует реализовать проект по созданию нового производства пружин подвески автомобилей за счет внедрения технологии холодной навивки, что позволит увеличить срок службы на 40 процентов.

Компания планирует выпускать по 1 млн пружин в год, что позволит занять 25% доли российского рынка среди автосборочных предприятий.

© www.ivanovonews.ru

В состав приобретённого за счёт полученного займа оборудования вошла новая специализированная линия порошковой окраски с подготовкой поверхности, позволяющая достигать стойкости покрытия изделий. Кроме того, в рамках проекта будет модернизовано и расширено производство поршней тормозных систем на 2 млн единиц в год, общее количество составит до 10 млн единиц для поставки на экспорт.

© frprf.ru

© frprf.ru

Благодаря полученному займу в 2020 году будет создано 90 новых рабочих мест.

На предприятии работает 475 человек. Предприятие производит пружины из металлопроката. Компания поддерживает низкий уровень отпускных цен, в России пружины поставляются на «АвтоВАЗ» «УАЗ», «ПАЗ» и «ГАЗ». Компания работает и на экспорт. Ее поршни переднего тормоза используют Nissan, Ford, Land Rover, Renault и Volkswagen.

Предприятие работает в Кинешме с 2004 года.

https://otdeln.ru/economic/2018/12/28/kejejsi-planiruet-naladit-novoe-proizvodstvo-pruzhin-podveski-avtomobilej/