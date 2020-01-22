В Калужской области запустили производство компонентов для ароматизаторов

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В Кировском районе Калужской области во вторник, 21 января, запустили производство компонентов для ароматизаторов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, объем инвестиции составил 500 млн рублей.

«В филиале ООО „Зеленые линии“ состоялось открытие нового цеха по выпуску химически синтезированных веществ, которые в качестве компонентов будут использоваться в создании ароматизаторов для различных отраслей промышленности… В последнее время предприятие успешно развивается, здесь воплощаются перспективные разработки — от бизнес-идеи до выпуска продукции. Важно, что новый продукт — современный, инновационный и импортозамещающий», — говорится в сообщении.

Проект получил название «Ароматика». На его реализацию была выделена федеральная субсидия в размере 90 млн рублей. Средствами компенсировали часть затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В стоительство и оборудование нового цеха было вложено 210 млн рублей.