ОМК в 7 раз увеличила объем производства трубопроводной арматуры высокого давления

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Благовещенский арматурный завод (БАЗ, входит в ОМК) существенно увеличил объем производства трубопроводной арматуры высокого давления и больших диаметров. Это осуществлено в рамках стратегии по расширению ассортимента выпускаемой продукции БАЗа.

Предприятие оперативно нарастило выпуск арматуры высокого давления и арматуры больших диаметров в связи с возрастающим спросом на данную продукцию со стороны российских предприятий ТЭК, которые ранее были ориентированы на ее зарубежные аналоги. Также в несколько раз расшилась ее номенклатура. В частности, в 2019 г. БАЗ разработал и освоил выпуск более 40 видов арматуры высокого давления. При этом удалось снизить сроки запуска изделий в серийное производство, а также выполнить ряд уникальных заказов.

В 2018 г. объем производства трубопроводной арматуры данных видов составлял чуть более 70 т, а в 2019 г. он вырос более чем в семь раз до 510 т. Максимальный вес задвижки высокого давления составил 2 т, это вдвое больше, чем в 2017 г. В 2020 г. БАЗ планирует изготовление задвижек весом до 5 т.