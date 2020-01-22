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Производство

ОМК в 7 раз увеличила объем производства трубопроводной арматуры высокого давления

 © metalinfo.ru

Благовещенский арматурный завод (БАЗ, входит в ОМК) существенно увеличил объем производства трубопроводной арматуры высокого давления и больших диаметров. Это осуществлено в рамках стратегии по расширению ассортимента выпускаемой продукции БАЗа.

Предприятие оперативно нарастило выпуск арматуры высокого давления и арматуры больших диаметров в связи с возрастающим спросом на данную продукцию со стороны российских предприятий ТЭК, которые ранее были ориентированы на ее зарубежные аналоги. Также в несколько раз расшилась ее номенклатура. В частности, в 2019 г. БАЗ разработал и освоил выпуск более 40 видов арматуры высокого давления. При этом удалось снизить сроки запуска изделий в серийное производство, а также выполнить ряд уникальных заказов.

В 2018 г. объем производства трубопроводной арматуры данных видов составлял чуть более 70 т, а в 2019 г. он вырос более чем в семь раз до 510 т. Максимальный вес задвижки высокого давления составил 2 т, это вдвое больше, чем в 2017 г. В 2020 г. БАЗ планирует изготовление задвижек весом до 5 т.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/113466

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производство, БАЗ
  • Нет аватара Александр У.
    22.01.2014:29:05

    Вот это я понимаю нарастили производство — в 7 раз!!!

    Рынок далёк от насыщения, ещё очень большая номенклатура трубопроводной арматуры не производится в России.

    #1184950
  • goryachee_leto goryachee_leto
    22.01.2015:25:06

    Благовещенский арматурный завод: где-то в 2005 г. слышал от чела с завода, что там арматуру прямо через забор кидали — там был страшный бардак.

    А если нынешняя инфа правдива, то на небольшой Благовещенск аж таких два успешных завода: БАЗ и Полиэф.

    #1184966
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