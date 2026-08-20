«За первые шесть месяцев 2026 года в ПАО „НЕФАЗ“, дочернем предприятии „КАМАЗа“ в Башкирии, произведено 785 пассажирских автобусов, что на 51% больше показателя аналогичного периода прошлого года», — сообщила пресс-служба «КАМАЗа».

Предприятие увеличило объёмы производства по всей продуктовой линейке. В январе-июне 2026 года на площадке Нефтекамского автозавода изготовили 1,9 тыс. спецнадстроек на шасси КАМАЗ, 262 ед. прицепной техники, 198 грузовых автомобилей и 112 электробусов.

«Всего „НЕФАЗ“ в первом полугодии выпустил продукции на 15,3 млрд руб., что на 36% больше уровня 2025 года», — подчеркивается в сообщении.