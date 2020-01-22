Резидент свободного порта во Владивостоке запустил производство бриллиантов

Структура индийской группы компаний M.Suresh (входит в состав De Beers) — ООО «М.Суреш Владивосток» запустила производство бриллиантов. Это уже третий инвестиционный проект в сфере алмазного производства, реализованный дальневосточными резидентами. Стоимость инвестпроекта — около 314 млн рублей, на предприятии создано более 70 рабочих мест, в дальнейшем их станет 200.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов — территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

«М. Суреш Владивосток» запустила в столице Приморского края производство бриллиантов с использованием запатентованных технологий и лучших мировых практик по огранке и шлифовке алмазов. Необработанными алмазами компанию снабдит «Алроса».

По информации резидента СПВ, выпуск драгоценных камней высокого качества во Владивостоке обеспечит сырьем его собственные ювелирные производства в Индии и Ботсване, ориентированные на экспорт свадебных украшений и аксессуаров. «В дальнейшем резидент планирует поэтапно нарастить объемы производства и разработать нишевую российскую ювелирную продукцию», — отметили в пресс-службе КРДВ.

Ранее дальневосточные резиденты начали реализацию двух проектов в сфере алмазного производства: во Владивостоке компания «КГК ДВ» открыла ограночную фабрику для производства бриллиантов, а в Якутии на ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» ювелирно-гранильный кластер запустило ООО «Сэйбиэм». Общий инвестиционный портфель ювелирных проектов превышает 1,5 млрд рублей, в результате запуска данных производств создано около 500 рабочих мест.

На сегодня статус резидента свободного порта Владивосток присвоен более 1,7 тыс. инвесторам, проекты которых в сумме составляют свыше 830 млрд рублей и позволят создать 81,6 тыс. новых рабочих мест. Из них 174 инвестиционных проекта успешно завершены, на новых предприятиях резидентов СПВ трудятся более 12 тыс. жителей Дальнего Востока.