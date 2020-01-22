«Роснефть» пробурила первую в мире многозабойную скважину по новой технологии «березовый лист»

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Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», входящая в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», пробурила первую в мире 15-ти забойную горизонтальную скважину.

Уникальный проект реализован на Среднеботуобинском месторождении. Многозабойная скважина имеет инновационную конструкцию, которая состоит из 15 боковых стволов, каждый из которых делится еще на два. В отличие от многозабойных скважин, пробуренных по технологии «Fishbone», конструкция новой скважины намного сложнее. Специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» назвали ее «березовый лист».

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Скважина № 2087 имеет самую большую протяженность проходки по коллектору в России. Общая длина скважины 12 792 м, а проходка по коллектору — 10 310 метров. Таким образом, предприятие превысило собственный рекорд более чем на 4 000 метров.

Новая конструкция скважины обеспечит эффективную разработку нефтяного пласта, который имеет газовую шапку. Стартовый дебит скважины составил 401,5 тонн нефти в сутки.

Реализация уникального проекта стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству проектной команды НК «Роснефть» — специалистов ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», Иркутского филиала РН-Бурение, корпоративных институтов ООО «ТННЦ» и АО «ИГиРГИ».