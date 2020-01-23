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Транспорт и логистика

В Москве открыта платформа «Остафьево» на МЦД-2

 © tass.ru

23 января в Москве открыт новый остановочный пункт «Остафьево» на МЦД-2. Поезда останавливаются на этой станции с 16:00 мск.

Остановочный пункт сделан по новым стандартам, с эскалаторами, кассами. По большому счету, это новый вокзал на территории Новой Москвы, который разгрузит станцию Щербинка и Подольск.

Остановочный пункт Остафьево расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 в поселении Рязановское Новомосковского административного округа. Ближайшими к остановочному пункту населенными пунктами является поселок Знамя Октября и город Щербинка.

 © regnum.ru

До платформы «Остафьево» каждые 10 минут ходит автобус № 525. Скоро там будут останавливаться еще шесть маршрутов.

В этом году там откроют и вторую пассажирскую платформу, а также новый пешеходный переход через пути. Открытие платформы «Остафьево» позволит жителям поселка Знамя Октября и Щербинки экономить на проезде до 70-85%. Время в пути для них сократиться на 10-35 минут.

 © tass.ru

Строительство Остафьево началось в сентябре 2018 года. По оценке властей Москвы, открытие Остафьево разгрузит станцию Щербинка на 12%. Кроме того, после завершения строительства подъездов к Остафьево со стороны Симферопольского шоссе на 4-6% будут разгружены прилегающие участки Симферопольского и Варшавского шоссе.

 © tass.ru

Ожидается, что новым остановочным пунктом будут пользоваться около 3,1 тыс. пассажиров. По мере реализации планов жилищного строительства и создания новых рабочих мест в поселении Рязановское, по расчетам, пассажиропоток может увеличиться до 37 тыс. человек в сутки.

 © regnum.ru

 © regnum.ru
Источник: https://tass.ru/moskva/7591595

Москва , МЦД-2
  • Нет аватара post0
    23.01.2018:27:35

    Живу прямо рядом. Очень ждали. Теперь поездим!

    #1185184
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      23.01.2018:59:35

      Удачи!    

      #1185191
    • Нет аватара candino1971
      23.01.2020:47:28

      Тоже рад, так-как живу в Щербинке.

      Еще больше буду рад, когда достроят дорогу.

      Кстати, там, вроде, прям рядом со станцией нефтебаза была. Ее оставили или убрали? А то соседство уж больно стремное.

      Отредактировано: candino1971~20:47 23.01.20
      #1185208
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