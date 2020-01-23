В Москве открыта платформа «Остафьево» на МЦД-2
23 января в Москве открыт новый остановочный пункт «Остафьево» на МЦД-2. Поезда останавливаются на этой станции с 16:00 мск.
Остановочный пункт сделан по новым стандартам, с эскалаторами, кассами. По большому счету, это новый вокзал на территории Новой Москвы, который разгрузит станцию Щербинка и Подольск.
Остановочный пункт Остафьево расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 в поселении Рязановское Новомосковского административного округа. Ближайшими к остановочному пункту населенными пунктами является поселок Знамя Октября и город Щербинка.
До платформы «Остафьево» каждые 10 минут ходит автобус № 525. Скоро там будут останавливаться еще шесть маршрутов.
В этом году там откроют и вторую пассажирскую платформу, а также новый пешеходный переход через пути. Открытие платформы «Остафьево» позволит жителям поселка Знамя Октября и Щербинки экономить на проезде до 70-85%. Время в пути для них сократиться на 10-35 минут.
Строительство Остафьево началось в сентябре 2018 года. По оценке властей Москвы, открытие Остафьево разгрузит станцию Щербинка на 12%. Кроме того, после завершения строительства подъездов к Остафьево со стороны Симферопольского шоссе на 4-6% будут разгружены прилегающие участки Симферопольского и Варшавского шоссе.
Ожидается, что новым остановочным пунктом будут пользоваться около 3,1 тыс. пассажиров. По мере реализации планов жилищного строительства и создания новых рабочих мест в поселении Рязановское, по расчетам, пассажиропоток может увеличиться до 37 тыс. человек в сутки.
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