Железнодорожный район Екатеринбурга обрёл современную ледовую арену для фигурного катания

© static.ngs.ru

Отделение фигурного катания спортшколы «Локомотив» № 8 в пер. Красный 13а в Екатеринбурге обрело большую современную ледовую арену.

Торжественная церемония ее открытия состоялась 23 января.

Ввод в строй такой современной площадки должен будет способствовать тренировкам будущих чемпионов по фигурному катанию.

Ранее отделение спортшколы имело плохо приспособленные к тренировкам помещения, спешно нуждавшиеся в капремонте.

Проект новой арены имел сложное техническое решение, подразумевая купол без перемычек и колонн, оснащение новой системой вентиляции и кровлей.

В настоящее время на базе спортшколы в отделении фигурного катания «Локомотива» занимается более 400 детей. Подготовку их ведут 15 квалифицированных тренеров, в том числе и заслуженный тренер России Елена Левковец и мастер спорта международного класса Александра Тарасова.

Сам капремонт ледовой арены спонсировал городской бюджет, потратив на это почти 135 миллионов рублей.

https://www.e1....Viewer=ivRecord