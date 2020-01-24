Железнодорожный район Екатеринбурга обрёл современную ледовую арену для фигурного катания
Отделение фигурного катания спортшколы «Локомотив» № 8 в пер. Красный 13а в Екатеринбурге обрело большую современную ледовую арену.
Торжественная церемония ее открытия состоялась 23 января.
Ввод в строй такой современной площадки должен будет способствовать тренировкам будущих чемпионов по фигурному катанию.
Ранее отделение спортшколы имело плохо приспособленные к тренировкам помещения, спешно нуждавшиеся в капремонте.
Проект новой арены имел сложное техническое решение, подразумевая купол без перемычек и колонн, оснащение новой системой вентиляции и кровлей.
В настоящее время на базе спортшколы в отделении фигурного катания «Локомотива» занимается более 400 детей. Подготовку их ведут 15 квалифицированных тренеров, в том числе и заслуженный тренер России Елена Левковец и мастер спорта международного класса Александра Тарасова.
Сам капремонт ледовой арены спонсировал городской бюджет, потратив на это почти 135 миллионов рублей.
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