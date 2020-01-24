Атомный ледокол «Урал» получил ходовую рубку

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23 января на Балтийском заводе прошла операция по погрузке ходовой рубки на универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220.

Для погрузки на заказ был сформирован укрупнённый блок из восьми секций массой порядка 147 тонн. В блок ходовой рубки вошли две санитарные кабины, а также ветроотбойник, предназначенный для отвода встречного потока воздуха при движении судна. Погрузив блок ходовой рубки, специалисты Балтийского завода завершили очередной этап формирования надстройки ледокола. В ближайшее время на атомоходе «Урал» появятся ещё три укрупнённых блока, в том числе мачта с радионавигационным оборудованием.

«Урал» является вторым серийным (третьим по счёту) ледоколом проекта 22220. Судно было заложено 25 июля 2017 года. Спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года.

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Универсальный атомный ледокол проекта 22220 — справка Разработчик проекта — ЦКБ «Айсберг» Длина — 173,3 м Ширина — 34 м Мощность на винтах — 60 МВт Осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м Минимальная рабочая осадка — 8,55 м Водоизмещение — 33,54 тыс. т Назначенный срок службы — 40 лет Экипаж — 75 чел.