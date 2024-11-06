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d-tatarinov 06 ноября 2024, 14:35 Судостроение и судоходство

Универсальный атомный ледокол «Чукотка» спущен на воду

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 © www.korabel.ru

Торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220 состоялась сегодня на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

Судно строится на «Балтийском заводе» по проекту ЦКБ «Айсберг» для ФГУП «Атомфлот».

По старой морской традиции бутылку шампанского о борт разбила «крестная мать» нового атомохода, которой стала член Совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. После команды главного строителя судна, был разрезан задержник, сдерживающий более чем 14 000 тонн веса корпуса судна.

 © www.korabel.ru

Напомним, «Чукотка» — четвертый серийный (пятый по счету) универсальный атомный ледокол проекта 22220. Контракт на строительство атомохода был заключен между ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») и «Балтийским заводом» (входит в ОСК) в августе 2019 года по результатам открытого конкурса.

Закладка ледокола состоялась в декабре 2020 года. По условиям контракта, передать заказчику «Чукотку» корабелы должны в декабре 2026 года.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...okol_chukotka_spuschen_na_vodu.html

Санкт-Петербург, Балтийский завод, проект 22220
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