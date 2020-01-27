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Транспорт и логистика

В Челябинске служба скорой помощи получила 12 новых автомобилей

https://gubernia74.ru/upload/medialibrary/4ef/IMG_20200124_192659_591.jpghttps://gubernia74.ru/upload/medialibrary/4ef/IMG_20200124_192659_591.jpg © gubernia74.ru

Все автомобили были переданы на подстанции районов южноуральской столицы. Еще пять машин передадут в ближайшие дни.

— Наконец-то завершились все необходимые процедуры по принятию «Фордов» на баланс и постановке на учет. Водители уже оценили новый транспорт, — сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Машины выйдут на линию для оказания помощи челябинцам в пятницу, 24 января.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Источник: https://gubernia74.ru/articles/news/1095442/

Челябинск, скорая помощь
  • Нет аватара абрамыч
    27.01.2013:54:32

    Видно Форды российской сборки,к нам в МЧС такой Форд химзащиты поступил и много по Симферу бегает.

    #1185673
  • Нет аватара senima56
    27.01.2016:51:20

    Но почему на базе «Forda»?!    Почему не «Газель»? Если уж «импортозамещение», то пусто во всём «замещение»!   

    #1185720
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