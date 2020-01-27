В Челябинске служба скорой помощи получила 12 новых автомобилей

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Все автомобили были переданы на подстанции районов южноуральской столицы. Еще пять машин передадут в ближайшие дни.

— Наконец-то завершились все необходимые процедуры по принятию «Фордов» на баланс и постановке на учет. Водители уже оценили новый транспорт, — сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Машины выйдут на линию для оказания помощи челябинцам в пятницу, 24 января.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска