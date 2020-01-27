Дорожная спецтехника на шасси КАМАЗ создана для Якутии

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Создан уникальный спецавтомобиль — комбинированная дорожная машина ЭД600АК на шасси КАМАЗ-ВАНКОР 6522-RT для обслуживания дорог Якутии.

Испытания первого образца универсального автомобиля в условиях Якутии прошли успешно, и уже начаты переговоры о поставке партии КДМ ЭД600АК на шасси КАМАЗ-ВАНКОР с заказчиком автотехники — МУАД АК «АЛРОСА».

Базой для автомобиля, получившего название КДМ ЭД600АК, стал известный на Севере полноприводный самосвал КАМАЗ-ВАНКОР с двигателем Cummins ISL мощностью 400 л.с. Самосвал оснащён «северными» опциями, позволяющими комфортно работать в практически любых климатических условиях. Это подтверждается географией распространения этого автомобиля: он успешно работает по всей России — от полуострова Таймыр и Мурманской области до Приморья и Казахстана.

Для работы с многочисленным навесным оборудованием КАМАЗ-ВАНКОР оснастили гидравлическим ходоуменьшителем ЗМТ. Он обеспечивает рабочую скорость в диапазоне от 0 до 8 км/час с бесступенчатым регулированием, что крайне важно для корректной и качественной работы оборудования для обслуживания дорог.

Отдельным пунктом в комплектации идёт фрезерно-роторный снегоочиститель BUCHER производительностью 2800 м³/час, без которого очистка дорог зимой в Сибири нерациональна. Агрегат BUCHER позволяет «обрабатывать» большие объёмы снега, при этом снег отбрасывается на расстояние до 30 метров (в левую или правую сторону). Ширина обрабатываемой полосы — более 2,5 метров, высота захватываемого снежного вала — до 1,5 метров.

До появления ЭД600АК фрезерно-роторные снегоочистители ставили только на тракторы или специально созданные для этой цели аэродромные автомобили. В случае с ЭД600АК автомобиль легко превращается в традиционный снегоочиститель или моечную машину и при необходимости может эксплуатироваться как полноприводный самосвал.

Автотехника разработана и произведена официальным партнёром «КАМАЗа» — ОАО «РИАТ» совместно с компанией «Меркатор Холдинг», специализирующейся на проектировании, производстве и сервисном обслуживании дорожной, коммунальной, аэродромной спецтехники и оборудования.