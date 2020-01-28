В реактор БН-800 загружена первая серийная партия МОКС-топлива

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Партия МОКС-топлива, загруженная в активную зону БН-800, состоит из 18 тепловыделяющих сборок (ТВС). Они были изготовлены на Горно-химическом комбинате (ФГУП «ГХК», Железногорск, Красноярский край) с использованием обедненного урана и плутония.

В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьём для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана — ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства).

В 2020 году электроэнергетический и топливный дивизионы Росатома планируют загрузить в реактор энергоблока № 4 Белоярской АЭС еще 180 ТВС. В 2021 году планируется сформировать активную зону БН-800 с полной загрузкой уран-плутониевым топливом и впервые в истории российской атомной энергетики обеспечить эксплуатацию «быстрого» реактора с использованием исключительно МОКС-топлива.