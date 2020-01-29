Завершен второй этап реконструкции Новосибирского шлюза
Комиссия по приемке объекта «Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот)» 28 января завершила свою работу. Работы по реконструкции выполнялись в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Строительно-монтажные работы проводились АО «Акватик» согласно государственного контракта
Досье:
Новосибирский шлюз — единственное за Уралом судопропускное гидротехническое сооружение шлюзового типа.
Шлюз расположен в пойменной части правого берега реки Обь выше Новосибирска в Советском районе, в 680 км от слияния рек Бия и Катунь. Шлюз входит в состав Новосибирского гидроузла и находится в створе Новосибирской ГЭС.