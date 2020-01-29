Завершен второй этап реконструкции Новосибирского шлюза

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Комиссия по приемке объекта «Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот)» 28 января завершила свою работу. Работы по реконструкции выполнялись в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Строительно-монтажные работы проводились АО «Акватик» согласно государственного контракта от 14.09.2017 . В рамках контракта выполнена замена крепленой части нижнего подходного канала Новосибирского шлюза. Длина крепленой части канала по правому берегу составляет 1 810 м, по левому 1 540 м. Выполненное железобетонное крепление имеет пять рядов плит по высоте, нижний (первый) ряд выполнен с применением матов Incomat Flex 20.118, четыре остальных ряда — монолитные. Строительно-монтажные работы начаты в сентябре 2017 года и завершены в декабре 2019 года с опережением графика.

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Досье:

Новосибирский шлюз — единственное за Уралом судопропускное гидротехническое сооружение шлюзового типа.

Шлюз расположен в пойменной части правого берега реки Обь выше Новосибирска в Советском районе, в 680 км от слияния рек Бия и Катунь. Шлюз входит в состав Новосибирского гидроузла и находится в створе Новосибирской ГЭС.