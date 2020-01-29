В Нижегородской области открыт детский сад на 150 мест

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Новый детский сад «Анкудиновский парк» на 150 мест открылся в Кстовском районе. Строительство началось в феврале 2018 года.

В новом дошкольном учреждении «Анкудиновский парк» предусмотрено 6 групп, спортивный и музыкальный залы, классы для кружков, современный пищеблок, прачечная и медицинский пункт с изолятором.

Дети смогут гулять и играть на современных прогулочных и спортивных площадках, расположенных на территории детсада.

В 2020 году в микрорайоне запланировано строительство еще одного детского сада на 280 мест, а также школы на 675 мест.