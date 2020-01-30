Комплекс для повышения прочности труб запущен в Свердловской области

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Новый комплекс термической обработки труб, созданный в партнерстве с «Роснано», введен в эксплуатацию на Северском трубном заводе в Свердловской области.

Производственный комплекс создан в рамках соглашения о модернизации Северского трубного завода. Эксплуатационные свойства труб улучшены за счет легирования (добавление примесей для изменения свойств материала и микролегирования наноструктурными сплавами, которые на 15-20% повышают прочность, пластичность и стойкость к коррозии.

Мощность нового комплекса составляет до 300 тыс. тонн труб в год. Общие инвестиции в проект составили около 5,5 млрд рублей, создано 110 новых рабочих мест.

Комплекс термообработки труб предназначен для производства премиальной трубной продукции, использующейся при разработке трудноизвлекаемых месторождений, а также при бурении скважин в агрессивных средах и на Крайнем Севере.

Отмечается, что высокотехнологичное оборудование нового комплекса позволяет контролировать процесс термообработки в автоматическом режиме, а технология очистки воды, установленная на комплексе, существенно снижает нагрузку на окружающую среду.

Ветеран отечественной металлургии СТЗ — яркий пример применения технологических инноваций в промышленном секторе российской экономики. Мы гордимся, что в партнерстве с ТМК, одним из ведущих мировых производителей труб, нам удалось наладить выпуск уникальной трубной продукции с повышенными эксплуатационными свойствами и хорошим экспортным потенциалом. Этот проект не только создает добавленную стоимость для производителя труб, но и открывает новые возможности для нефтегазовых компаний.