«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»
Реутовское «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») начало сборку первого аппарата космической системы из двух радарных спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА». Об этом сообщил генеральный директор — генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.
Он уточнил, что «запуск первого изделия планируется в 2021 году с космодрома Восточный».
Создаваемый в АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ, входит в холдинг РКС) радиолокатор для «Кондор-ФКА» должен обеспечить при любых метеоусловиях днем и ночью создание снимков земной поверхности с разрешением до 1 м. В поле его зрения будет находиться полоса земной поверхности шириной до 120 км.
В настоящее время на орбите Земли находится 5 российских аппаратов ДЗЗ — 4 аппарата «Канопус-В» и 1 «Ресурс-П»
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31.01.2011:34:44
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