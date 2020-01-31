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Космонавтика

«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»

Реутовское «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») начало сборку первого аппарата космической системы из двух радарных спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА». Об этом сообщил генеральный директор — генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

Он уточнил, что «запуск первого изделия планируется в 2021 году с космодрома Восточный».

Создаваемый в АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ, входит в холдинг РКС) радиолокатор для «Кондор-ФКА» должен обеспечить при любых метеоусловиях днем и ночью создание снимков земной поверхности с разрешением до 1 м. В поле его зрения будет находиться полоса земной поверхности шириной до 120 км.

В настоящее время на орбите Земли находится 5 российских аппаратов ДЗЗ — 4 аппарата «Канопус-В» и 1 «Ресурс-П»
Источник: https://tass.ru/kosmos/7652267

космонавтика
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    31.01.2011:34:44

    В настоящее время на орбите Земли находится 5 российских аппаратов ДЗЗ — 4 аппарата «Канопус-В» и 1 «Ресурс-П"

    А куда подевали еще 2 «Канопуса», 2 «Метеора» 2 «Электро-Л», Аист-2Д?

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~11:35 31.01.20
    #1186434
    • Нет аватара Юрген
      31.01.2011:38:06

      Метеоры и электро — это же метеорологические спутники. Аист до сих пор работает?

      #1186440
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    31.01.2017:58:05

    Круто, не оптическая разведка, а локаторная, которая видит и за облачностью, и ночью.

    У США есть, теперь и у нас появился.

    Отредактировано: EyeSauronn .~17:59 31.01.20
    #1186491
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