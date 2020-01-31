«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»

Реутовское «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») начало сборку первого аппарата космической системы из двух радарных спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА». Об этом сообщил генеральный директор — генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

Он уточнил, что «запуск первого изделия планируется в 2021 году с космодрома Восточный».

Создаваемый в АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ, входит в холдинг РКС) радиолокатор для «Кондор-ФКА» должен обеспечить при любых метеоусловиях днем и ночью создание снимков земной поверхности с разрешением до 1 м. В поле его зрения будет находиться полоса земной поверхности шириной до 120 км.

В настоящее время на орбите Земли находится 5 российских аппаратов ДЗЗ — 4 аппарата «Канопус-В» и 1 «Ресурс-П»