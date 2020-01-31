«Силовые машины» завершили первый этап модернизации энергоблоков Сырдарьинской ТЭС

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После модернизации, проведенной «Силовыми машинами», два энергоблока (№ 3 и № 4) крупнейшей электростанции Центральной Азии успешно прошли гарантийные испытания и подтвердили заявленные показатели увеличения мощности до 325 МВт.

В результате модернизации оба энергоблока оснащены современным оборудованием, обладающим улучшенными рабочими характеристиками и соответствующим всем требованиям надежности и безопасности. Срок службы вновь поставленных узлов турбины составляет 40 лет, при этом мощность каждого энергоблока увеличена на 25 МВт — до 325 МВт.

В 2020 году в рамках второго этапа будут модернизированы энергоблоки № 5 и 6. В результате модернизации номинальная мощность энергоблоков увеличится с 300 до 325 МВт, удельный расход топлива снизится с 335-340 гр. до 320 гр. на кВт*ч.

В настоящее время «Силовые машины» продолжают отгрузку в Узбекистан оборудования, изготовленного для модернизации энергоблоков № 5 и № 6. Все операции выполняются в соответствии с графиком и на высоком уровне, что подтверждается экспертами контролирующих организаций.

В объем работ, выполняемых ПАО «Силовые машины» под ключ, входят комплексная модернизация турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкция систем автоматического регулирования, комплекс строительно-монтажных и шеф-монтажных работ. Основное оборудование энергоблоков изготовили российские предприятия: Ленинградский Металлический завод, «Электросила», ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «Калужский турбинный завод». Комплекс строительно-монтажных работ выполнен генеральным субподрядчиком «Силовых машин» — СП ООО «Энергоресурс».

Согласно EPC-контракту, подписанному между ПАО «Силовые машины» и АО «Сырдарьинская ТЭС» в соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан «О мерах по поэтапной модернизации энергоблоков Сырдарьинской ТЭС», российская энергомашиностроительная компания выполняет полномасштабную модернизацию шести станционных энергоблоков под ключ. Модернизация станции проходит в три этапа с увеличением общей мощности энергоблоков с 1800 до 1950 МВт.

Реализация проекта позволит сократить дефицит электроэнергии в стране, обеспечит устойчивую работу энергосистемы Узбекистана, положительно повлияет на экономические показатели региона.