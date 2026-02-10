На Ленинградском металлическом заводе завершили работу над последним новым рабочим колесом для гидроагрегатов Чебоксарской ГЭС. Всего в рамках масштабной программы модернизации станции было изготовлено семнадцать таких колёс.

Испытания финального изделия прошли в присутствии представителя заказчика — компании «РусГидро». Специалисты подтвердили его соответствие техническим требованиям и готовность к отправке на объект.

Программа обновления оборудования для Чебоксарской ГЭС, в которой ЛМЗ выступает одним из основных исполнителей, продолжается уже два десятилетия. Работы начались в 2006 году с разработки проекта реконструкции действующих колёс, которые завод изготавливал ещё в 80-х годах прошлого века. С 2007 года стартовала их замена — каждое старое пропеллерное колесо меняют на новую, более эффективную поворотно-лопастную конструкцию.

Ключевое отличие новой технологии — возможность менять угол наклона лопастей в зависимости от напора воды. Это позволяет турбине работать с максимальной эффективностью, вырабатывая больше электроэнергии при меньшем расходе водных ресурсов.

Этот этап считается завершающим в текущем цикле модернизации станции. Ранее Ленинградский металлический завод уже поставил на Чебоксарскую ГЭС шестнадцать рабочих колёс, отметили в Силовых Машинах .