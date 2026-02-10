MAX
1 день назад 778
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

ЛМЗ завершил 20-летний проект модернизации Чебоксарской ГЭС

На Ленинградском металлическом заводе завершили работу над последним новым рабочим колесом для гидроагрегатов Чебоксарской ГЭС. Всего в рамках масштабной программы модернизации станции было изготовлено семнадцать таких колёс.

Испытания финального изделия прошли в присутствии представителя заказчика — компании «РусГидро». Специалисты подтвердили его соответствие техническим требованиям и готовность к отправке на объект.

Программа обновления оборудования для Чебоксарской ГЭС, в которой ЛМЗ выступает одним из основных исполнителей, продолжается уже два десятилетия. Работы начались в 2006 году с разработки проекта реконструкции действующих колёс, которые завод изготавливал ещё в 80-х годах прошлого века. С 2007 года стартовала их замена — каждое старое пропеллерное колесо меняют на новую, более эффективную поворотно-лопастную конструкцию.

Ключевое отличие новой технологии — возможность менять угол наклона лопастей в зависимости от напора воды. Это позволяет турбине работать с максимальной эффективностью, вырабатывая больше электроэнергии при меньшем расходе водных ресурсов.

Этот этап считается завершающим в текущем цикле модернизации станции. Ранее Ленинградский металлический завод уже поставил на Чебоксарскую ГЭС шестнадцать рабочих колёс, отметили в Силовых Машинах .

Источник: t.me

Комментарии 1

  • Нет аватара alexm11.02.26 13:59:04

    Чебоксарская ГЭС — самая молодая станция на Волге (пуск первого гидроагрегата состоялся 31 декабря 1980 г.). Ее оборудование было для своего времени самым современным. Тем не менее, ей требуется обновление. Гидротурбины Чебоксарской ГЭС имеют экологически безопасную конструкцию с безмасляными втулками рабочих колес. Благодаря этому гидростанция использует водные ресурсы для производства электроэнергии, не нанося вреда природе. Модернизация гидротурбин позволит менять угол поворота лопастей рабочего колеса в зависимости от нагрузки и напора. Таким образом, будет обеспечена работа гидроагрегата с оптимальным КПД во всех режимах.
    Да на ГЭС ещё много вопросов, Фактическая располагаемая мощность — 820 МВт. Проектная мощность — 1404 МВт, но проектная отметка водохранилища (68 м) не была достигнута, и гидроагрегаты станции работают на пониженном напоре при отметке водохранилища 63 м. И это большая проблема и не только техническая, но и экологическая.

