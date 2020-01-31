Станочный парк Атоммаша пополнился новым оборудованием
Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) введен в эксплуатацию высокопроизводительный токарно-фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением MULTICUT 630.
Станок предназначен для обработки деталей оборудования АЭС, в частности он производит комплексную обработку фасонных деталей без дополнительных переустановок посредством различных режимов: точение, нарезание резьбы, прорезка, сверление, расточка, фрезерование.
Благодаря полной обработке заготовок на одном станке механический участок повысит производительность более чем в два раза.
Новое оборудование позволит производить обработку с применением современного инструмента со сменными многогранными пластинами, на высоких режимах резания. Станок оснащен осью B и Y, позволяющим осуществлять внецентровое сверление и пятиосевое фрезерование. Кроме того, MULTICUT 630 S с дает возможность комплексной обработки деталей с двух сторон.
По программе модернизации предприятия механические участки уже оснащены тремя новыми обрабатывающими центрами: двумя горизонтально-расточными и токарно-фрезерным. Инвестиционная программа модернизации станочного парка продолжится и в этом году.
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