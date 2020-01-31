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На Северсталь-метизе в г. Череповец запущено новое волочильное оборудование

 © sun9-64.userapi.com

Новый волочильный участок заработал в сталепроволочном цехе № 2 череповецкого завода Северсталь-метиз.

Вся выпускаемая на нем проволока будет поставляться на экспорт. На участке установлено шесть станов.

На новом оборудовании выпускает проволока диаметром от 0,45 до 1,3 мм.

Кроме станов на участке установлено новое размоточное устройство и оборудовано место для аттестации и упаковки готовой продукции.©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Z6W0WEgBcME
Источник: https://vk.com/severstalmetiz?w=wall-171247515_2331

Северсталь-метиз, металлургия, экспорт
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