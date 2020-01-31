На Северсталь-метизе в г. Череповец запущено новое волочильное оборудование
Новый волочильный участок заработал в сталепроволочном цехе № 2 череповецкого завода Северсталь-метиз.
Вся выпускаемая на нем проволока будет поставляться на экспорт. На участке установлено шесть станов.
На новом оборудовании выпускает проволока диаметром от 0,45 до 1,3 мм.
Кроме станов на участке установлено новое размоточное устройство и оборудовано место для аттестации и упаковки готовой продукции.©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Z6W0WEgBcME
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