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Новые заводы и цеха

В подмосковном Павловском Посаде открылось новое производство механического завода «Зенит»

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ООО «Механический завод «Зенит» — это инвестиционный проект ООО «Транспортная техника», которое занимается разработкой и производством сцепных устройств и поглощающих аппаратов для пассажирского подвижного состава, обеспечивая все потребности рынка сцепных устройств в России.

Сейчас на предприятии 20 рабочих мест, но планируется расширение штата до 200 человек. Объём инвестиций — уже 30 млн рублей.

Сегодня основными заказчиками ООО «Транспортная техника» являются ОАО «Демиховский машиностроительный завод», ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

Созданная в 2008 году, «Транспортная техника» до последнего времени располагалась в г. Дрезна. Когда возникла необходимость расширения, удобную промышленную площадку нашли в Павловском Посаде и разместили новое металлообрабатывающее производство в рамках компании ООО «Механический завод «Зенит».
Источник: http://inpavposad.ru/novosti/zhizn_...-novogo-mehanicheskogo-zavoda-zenit

машиностроение , Московская область, новое производство, малый и средний бизнес
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