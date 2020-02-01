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Производство

ЛПК России в 2019 году: итоги производства

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Лесопромышленный комплекс — одна из отраслей, характеризующихся достаточно высокой динамикой в последние годы. В 2019 г., по текущим данным Росстата, индекс производства в деревообработке составил 105,3% к 2018 г., в целлюлозно-бумажной отрасли — 103,6%. В производственных показателях немало высоких достижений: из 7 главных видов продукции по 4 выпуск находится на рекордном уровне. При этом для отрасли обычно характерно существенное изменение показателей в стороны повышения при уточнении, но так как оно произойдёт только к концу года, мы рассмотрим их уже сейчас.

Методологический комментарий

Для расчёта темпов прироста использовались оперативные данные за 2019 г. из «Информации о социально-экономическом положении России» Росстата или базы данных ЕМИСС (показатели идентичны) и уточнённые данные за 2018 г. из публикаций Росстата — как показал анализ, темпы прироста в «Информации…» рассчитаны не к уточнённым, а к предварительным данным (используется база оперативных месячных показателей). При этом данные брались с максимальной детализацией, доступной для показателей обоих годов.

Основа ЛПК — лесозаготовка. Исторически ключевым показателем в этой области в нашей стране была вывозка древесины: именно вывозка (объём вывезенной из леса товарной древесины), а не заготовка (объём заготовленной для товарных целей древесины) или рубка (общий объём вырубленного леса). В середине 2000-х гг. при вывозке примерно 115 млн куб. м древесины, заготовка была на 10 млн куб. м больше, а рубка ещё на 10-15 млн куб. м больше; в 2018 г. при вывозке 149 млн куб. м по данным Росстата величина рубки по данным Рослесхоза составила 239 млн куб. м. В 2009-2010 гг. состоялся переход на новую систему учёта производства вследствие чего отчётным показателем вместо вывозки древесины стало производство необработанных лесоматериалов (немного более широкая категория, по 2009 г. разница составила 3,7%).

Традиционно древесину разделяют по использованию — на деловую (промышленную) и дровяную (топливную) и по породам — на хвойную и лиственную, с точки зрения хозяйства важнее первый подход.

По предварительным данным, в 2019 г. производство деловой древесины в России составило 127,8 млн куб. м, дровяной — 13,3 млн куб. м. Суммарное производство составило 141,2 млн куб. м, что на 5,3% или 8 млн куб. м меньше, чем год назад, однако уточнённые данные последние годы на 4-5 млн куб. м превышают предварительные, поэтому реальное снижение вряд ли превысило 3%. Главной причиной этого стали дополнительные ограничения на экспорт круглого леса (прежде всего на Дальнем Востоке).

Современный уровень лесозаготовок в России, даже если брать максимальные показатели Рослесхоза (около 250 млн куб. м), соответствует уровню товарного производства 1992 или 1950 г., в полтора раза уступая пику середины 1970-х гг. (более 360 млн куб. м). При этом расчётная лесосека только для лесов главного пользования составляет примерно 550 млн куб. м.

 © Фото из открытых источников

Производство пиломатериалов в России в 2019 г., по предварительным данным, составило 29,9 млн куб. м, увеличившись на 4,7% или 1,3 млн куб. м; уточнение данных обычно происходит в сторону повышения на 3-5%. При этом в 2010-е гг. статистика Росстата явно занижена: с 2014 г. производство даже не покрывает экспорт. Более близкими к реальности представляются данные ФАО, показывающие 42,7 млн куб. м в 2018 г. — хотя они, возможно, несколько завышены; следует отметить, что до 2005 г. данные Росстата и ФАО практически совпадали.

Текущие показатели Росстата по пиломатериалам также включают в себя шпалы, но сейчас это мало на что влияет, их выпуск не превышает 0,1 млн куб. м. В середине 90-х шпал выпускалось примерно 1 млн куб. м, в начале 90-х — 2 млн куб. м, в середине 80-х — 4 млн куб. м.

Современный уровень производства пиломатериалов в России соответствует 1994 г., если основываться на данных Росстата, и 1993 г., если использовать более реалистичные оценки. Пик их производства был пройден в первой половине 1970-х гг., когда приближался к 95 млн куб. м (без шпал). Относительно низке текущие показатели обусловлено не только меньшими объёмами строительства, но и гораздо более широким использованием заменителей: древесных плит, фанеры, пластиков.

 © Фото из открытых источников

Производство клеёной фанеры в России в 2019 г., по предварительным данным, составило 4,08 млн куб. м. Это на 1% или 40 тыс. куб. м меньше, чем в предыдущем году, однако в ходе последующих уточнений отчётный показатель обычно увеличивается на 30-50 тыс. куб. м. Для отрасли характерна высокая степень ориентации на экспорт, и именно внешний спрос в последние несколько лет является главным фактором, определяющим динамику производства — неблагоприятная конъюнктура в 2019 г. не позволила показать отрасли существенный рост.

Выпуск фанеры в России последние 20 лет быстро растёт, почти каждый год обновляя исторический максимум: пик советского периода (1735 тыс. куб. м в 1989 г.) был перекрыт ещё в 2004 г., нынешний уровень превосходит его почти в 3 раза.

 © Фото из открытых источников

Производство древесных плит также находится на рекордно высоком уровне. В 2019 г. в России, по предварительным данным, было выпущено 10 млн условных куб. м древесно-стружечных плит и 682 млн условных кв. м древесно-волокнистых плит. По ДСП динамика получилась слабо отрицательной: -1,2% или -126 тыс. усл. куб. м — однако после уточнения она может стать положительной, по ДВП предварительный рост составил 2,5% или 16,7 млн усл. кв. м, после уточнения он должен стать ещё больше.

Пик советского периода по ДСП (5,65 млн усл. куб. м в 1989 г.) был превзойдён еще в 2008 г., текущий уровень превышает его более чем на 75%, пик по ДВП (501 млн усл. кв. м в 1988 г.) был превзойдён в 2015 г., текущий уровень превышает его более чем на 35%.

Справочно: метрические и условные кубометры по ДСП в 1985 г. соотносились как 1:1,085, в 2010 г. — как 1:1,195, в 2018 г. — как 1:1,183, по ДВП соотношение метрических и условных квадратных метров в 1985 г. равнялось 1:1,032, в 2010 г. — 1:1,107, в 2018 г. — 1:1,338. В метрических кубометрах производство ДСП в 2019 г. составило примерно 8,5 млн против пиковых 5,2 млн в конце 80-х, производство ДВП в метрических квадратных метрах — более 510 млн против 485 млн.

 © Фото из открытых источников

Исторически под целлюлозой в отечественной статистике понималась древесная целлюлоза, полуцеллюлоза и химическая древесная масса (последняя, правда, практически не выпускалась). С 2010 г. под целлюлозой понимаются все волокнистые полуфабрикаты: целлюлоза из всех видов сырья, полуцеллюлоза и все виды древесных масс. В 2019 г. производство целлюлозы и древомассы в России составило 8,25 млн т (последующее уточнение обычно несущественно), что 3,9% или 335 тыс. т меньше, чем год назад. Производство целлюлозы в традиционном понимании оценивается в 6,5 млн т (разбивки по всем видам в оперативных данных нет) против 6,8 млн т год назад.

Современный выпуск целлюлозы в России примерно соответствует уровню 1991 г. и существенно уступает рекордным показателям конца 1980-х гг.: 8,35 млн т по целлюлозе (1988 г.) и, оценочно, около 10,5 млн т по целлюлозе с древомассой. При этом обеспечивается больший объём производства бумаги и картона и больший объём вывоза целлюлозы, чем в конце 1980-х гг. (с учётом поставок в союзные республики).

 © Фото из открытых источников

Производство бумаги и картона в России в 2019 г., по предварительным данным, составило 9,13 млн т. Это на 0,2% или 17 тыс. т меньше, чем год назад, однако последующее уточнение обычно даёт прибавку порядка 100 тыс. т — если это подтвердится, то рост производства бумаги и картона будет идти уже 6 лет подряд с совокупной прибавкой за этот период 1,5 млн т.

Пик советской эпохи — 8,58 млн т в 1988 г. — был превзойдён в 2016 г. При этом текущая группировка «бумага и картон» несколько уже прежней: в 2009 г. по старой методике выпуск равнялся 7395 тыс. т, а по нынешней — 7308 тыс. т. При этом в 2010 г. произошли значительные изменения в том, что считается бумагой, а что — картоном: от второго первой переместилось примерно 600 тыс. т. А с 2017 г. агрегаты «бумага» и «картон» в данных Росстата упразднены, остались только отдельные разновидности (например, бумага офсетная, тарный картон и т. п.).

 © Фото из открытых источников

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итоги 2019, статистика, ЛПК, лесозаготовка, лесопереработка, пиломатериалы, фанера, древесные плиты, ДВП, ДСП, целлюлоза, бумага, картон
  • Нет аватара nabludatel71
    01.02.2010:42:43

    Уффф… Однако, родной ЛПК оказался совсем не прост для анализа — столько изменений в учёте. Но хотя вышло много методологической информации, мало кому интересной, с ней, думаю, правильнее.

    #1186591
    • Human RS Human RS
      01.02.2010:58:22

      А мне вот было очень интересно прочитать все что называется «от корки до корки». Спасибо    

      #1186595
  • Нет аватара termometrix
    01.02.2010:55:44

    Эффективность леспрома России.Некоторые показатели.Рациональное использование древесины

    Производство изделий из древесины

    https://www.gks...nk/2-1-6[1].xls

    Производство бумаги и картона

    https://www.gks...nk/2-1-7[1].xls

    Материалоемкость 1 м2 отдельных видов бумаги и тарного картона

    https://www.gks...nk/2-1-8[1].xls

    Выводы очевидные: Топчемся на месте в области эффективности использования древесины.

    https://www.gks...ru/folder/11186

    Конечно «опять по сравнению с СССР», есть серьезное улучшение

    http://istmat.info/node/467

    Отредактировано: termometrix~12:36 01.02.20
    #1186593
    • Нет аватара nabludatel71
      01.02.2011:17:17

      Материалоемкость 1 м2 отдельных видов бумаги и тарного картона

      Пардон, а вы вообще понимаете суть этого показателя? Газетная бумага 45 г/м2 ещё в начале 2000-х гг. была европейским стандартом, 43 г/м2 тогда только начинали внедрять, и она не всем газетчикам подходит. По-вашему, плотность бумаги и картона, имеющих конкретное назначение можно снижать на десятки процентов? Это тогда будет другой товар. Возьмите хорошую книжку и представьте её страницу в 1,5 раза тоньше или из упаковочного картона слой уберите — думаю, вам не понравится.

      #1186603
      • Нет аватара termometrix
        01.02.2011:22:39

        Мелованная бумага например…до 40 г/м2    

        #1186605
        • Нет аватара nabludatel71
          01.02.2011:48:56

          Есть и более тонкие. У каждого вида бумаги/картона — своё назначение, своя плотность. Она даже на несколько процентов может не меняться годами — потому что не нужно. И если сравнивать, то примерно так: мировой стандарт бумаги типа N равен Х г/кв.м, больше ценится менее плотная, в России выпускается со средним Y г/кв.м.

          #1186609
      • Нет аватара termometrix
        01.02.2011:36:21

        «Производство изделий из древесины"

        А также бумага и картона на 1000 куб.м.

        А вот данные по производству лесохимической продукции вообще отсутствуют.

        Отредактировано: termometrix~12:34 01.02.20
        #1186606
    • Нет аватара nabludatel71
      01.02.2011:45:06

      И уж если сравнивать, то надо смотреть всё в целом. Можно делать меньше досок, но больше бумаги.

       © Фото из открытых источников

      Как вам такая картинка?

      #1186607
      • Нет аватара termometrix
        01.02.2014:48:16

        Все понятно.

        ----------------------------------

        Меня интересует тренд за последние 7-8-10 лет.

        Товары более низкого передела восстанвливают позиции.

        Более высокого стагнируют последние 7-8 лет в среднем на 1 тыс.куб.м. древесины.

        Так мне кажется.

        #1186631
    • Нет аватара Zemos
      01.02.2015:22:23

      Выводы очевидные: Топчемся на месте в области эффективности использования древесины.

      Стало больше предприятий по переработке низкосортной древесины (ДСП, ОСП, ДВП), используют сейчас лучше кородревесные отходы (котельные, пеллеты, брикеты). Поэтому я думаю сейчас всё же лучше, но в целом пока далеко от идеала.

      #1186635
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    01.02.2011:03:27

    Я смотрю, 2019 год почти везде падение. Случайные колебания?

    #1186598
    • Нет аватара nabludatel71
      01.02.2011:10:25

      Нет — это предварительные данные. Я поэтому везде пояснял, какой скорее всего будет итог. Росстат, считающий темпы по предварительным 2019 к предварительным 2018, в большинстве случаев показывает рост.

      #1186602
  • Нет аватара POLO
    01.02.2015:13:47

             

    #1186634
  • Нет аватара Zemos
    01.02.2015:28:04

    При этом обеспечивается больший объём производства бумаги и картона и больший объём вывоза целлюлозы, чем в конце 1980-х гг. (с учётом поставок в союзные республики).

    Я думаю это связано со значительным использованием вторичного ресурса (макулатуры) в качестве сырья для картона

    #1186637
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