ЛПК России в 2019 году: итоги производства

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Лесопромышленный комплекс — одна из отраслей, характеризующихся достаточно высокой динамикой в последние годы. В 2019 г., по текущим данным Росстата, индекс производства в деревообработке составил 105,3% к 2018 г., в целлюлозно-бумажной отрасли — 103,6%. В производственных показателях немало высоких достижений: из 7 главных видов продукции по 4 выпуск находится на рекордном уровне. При этом для отрасли обычно характерно существенное изменение показателей в стороны повышения при уточнении, но так как оно произойдёт только к концу года, мы рассмотрим их уже сейчас.

Методологический комментарий

Для расчёта темпов прироста использовались оперативные данные за 2019 г. из «Информации о социально-экономическом положении России» Росстата или базы данных ЕМИСС (показатели идентичны) и уточнённые данные за 2018 г. из публикаций Росстата — как показал анализ, темпы прироста в «Информации…» рассчитаны не к уточнённым, а к предварительным данным (используется база оперативных месячных показателей). При этом данные брались с максимальной детализацией, доступной для показателей обоих годов.

Основа ЛПК — лесозаготовка. Исторически ключевым показателем в этой области в нашей стране была вывозка древесины: именно вывозка (объём вывезенной из леса товарной древесины), а не заготовка (объём заготовленной для товарных целей древесины) или рубка (общий объём вырубленного леса). В середине 2000-х гг. при вывозке примерно 115 млн куб. м древесины, заготовка была на 10 млн куб. м больше, а рубка ещё на 10-15 млн куб. м больше; в 2018 г. при вывозке 149 млн куб. м по данным Росстата величина рубки по данным Рослесхоза составила 239 млн куб. м. В 2009-2010 гг. состоялся переход на новую систему учёта производства вследствие чего отчётным показателем вместо вывозки древесины стало производство необработанных лесоматериалов (немного более широкая категория, по 2009 г. разница составила 3,7%).

Традиционно древесину разделяют по использованию — на деловую (промышленную) и дровяную (топливную) и по породам — на хвойную и лиственную, с точки зрения хозяйства важнее первый подход.

По предварительным данным, в 2019 г. производство деловой древесины в России составило 127,8 млн куб. м, дровяной — 13,3 млн куб. м. Суммарное производство составило 141,2 млн куб. м, что на 5,3% или 8 млн куб. м меньше, чем год назад, однако уточнённые данные последние годы на 4-5 млн куб. м превышают предварительные, поэтому реальное снижение вряд ли превысило 3%. Главной причиной этого стали дополнительные ограничения на экспорт круглого леса (прежде всего на Дальнем Востоке).

Современный уровень лесозаготовок в России, даже если брать максимальные показатели Рослесхоза (около 250 млн куб. м), соответствует уровню товарного производства 1992 или 1950 г., в полтора раза уступая пику середины 1970-х гг. (более 360 млн куб. м). При этом расчётная лесосека только для лесов главного пользования составляет примерно 550 млн куб. м.

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Производство пиломатериалов в России в 2019 г., по предварительным данным, составило 29,9 млн куб. м, увеличившись на 4,7% или 1,3 млн куб. м; уточнение данных обычно происходит в сторону повышения на 3-5%. При этом в 2010-е гг. статистика Росстата явно занижена: с 2014 г. производство даже не покрывает экспорт. Более близкими к реальности представляются данные ФАО, показывающие 42,7 млн куб. м в 2018 г. — хотя они, возможно, несколько завышены; следует отметить, что до 2005 г. данные Росстата и ФАО практически совпадали.

Текущие показатели Росстата по пиломатериалам также включают в себя шпалы, но сейчас это мало на что влияет, их выпуск не превышает 0,1 млн куб. м. В середине 90-х шпал выпускалось примерно 1 млн куб. м, в начале 90-х — 2 млн куб. м, в середине 80-х — 4 млн куб. м.

Современный уровень производства пиломатериалов в России соответствует 1994 г., если основываться на данных Росстата, и 1993 г., если использовать более реалистичные оценки. Пик их производства был пройден в первой половине 1970-х гг., когда приближался к 95 млн куб. м (без шпал). Относительно низке текущие показатели обусловлено не только меньшими объёмами строительства, но и гораздо более широким использованием заменителей: древесных плит, фанеры, пластиков.

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Производство клеёной фанеры в России в 2019 г., по предварительным данным, составило 4,08 млн куб. м. Это на 1% или 40 тыс. куб. м меньше, чем в предыдущем году, однако в ходе последующих уточнений отчётный показатель обычно увеличивается на 30-50 тыс. куб. м. Для отрасли характерна высокая степень ориентации на экспорт, и именно внешний спрос в последние несколько лет является главным фактором, определяющим динамику производства — неблагоприятная конъюнктура в 2019 г. не позволила показать отрасли существенный рост.

Выпуск фанеры в России последние 20 лет быстро растёт, почти каждый год обновляя исторический максимум: пик советского периода (1735 тыс. куб. м в 1989 г.) был перекрыт ещё в 2004 г., нынешний уровень превосходит его почти в 3 раза.

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Производство древесных плит также находится на рекордно высоком уровне. В 2019 г. в России, по предварительным данным, было выпущено 10 млн условных куб. м древесно-стружечных плит и 682 млн условных кв. м древесно-волокнистых плит. По ДСП динамика получилась слабо отрицательной: -1,2% или -126 тыс. усл. куб. м — однако после уточнения она может стать положительной, по ДВП предварительный рост составил 2,5% или 16,7 млн усл. кв. м, после уточнения он должен стать ещё больше.

Пик советского периода по ДСП (5,65 млн усл. куб. м в 1989 г.) был превзойдён еще в 2008 г., текущий уровень превышает его более чем на 75%, пик по ДВП (501 млн усл. кв. м в 1988 г.) был превзойдён в 2015 г., текущий уровень превышает его более чем на 35%.

Справочно: метрические и условные кубометры по ДСП в 1985 г. соотносились как 1:1,085, в 2010 г. — как 1:1,195, в 2018 г. — как 1:1,183, по ДВП соотношение метрических и условных квадратных метров в 1985 г. равнялось 1:1,032, в 2010 г. — 1:1,107, в 2018 г. — 1:1,338. В метрических кубометрах производство ДСП в 2019 г. составило примерно 8,5 млн против пиковых 5,2 млн в конце 80-х, производство ДВП в метрических квадратных метрах — более 510 млн против 485 млн.

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Исторически под целлюлозой в отечественной статистике понималась древесная целлюлоза, полуцеллюлоза и химическая древесная масса (последняя, правда, практически не выпускалась). С 2010 г. под целлюлозой понимаются все волокнистые полуфабрикаты: целлюлоза из всех видов сырья, полуцеллюлоза и все виды древесных масс. В 2019 г. производство целлюлозы и древомассы в России составило 8,25 млн т (последующее уточнение обычно несущественно), что 3,9% или 335 тыс. т меньше, чем год назад. Производство целлюлозы в традиционном понимании оценивается в 6,5 млн т (разбивки по всем видам в оперативных данных нет) против 6,8 млн т год назад.

Современный выпуск целлюлозы в России примерно соответствует уровню 1991 г. и существенно уступает рекордным показателям конца 1980-х гг.: 8,35 млн т по целлюлозе (1988 г.) и, оценочно, около 10,5 млн т по целлюлозе с древомассой. При этом обеспечивается больший объём производства бумаги и картона и больший объём вывоза целлюлозы, чем в конце 1980-х гг. (с учётом поставок в союзные республики).

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Производство бумаги и картона в России в 2019 г., по предварительным данным, составило 9,13 млн т. Это на 0,2% или 17 тыс. т меньше, чем год назад, однако последующее уточнение обычно даёт прибавку порядка 100 тыс. т — если это подтвердится, то рост производства бумаги и картона будет идти уже 6 лет подряд с совокупной прибавкой за этот период 1,5 млн т.

Пик советской эпохи — 8,58 млн т в 1988 г. — был превзойдён в 2016 г. При этом текущая группировка «бумага и картон» несколько уже прежней: в 2009 г. по старой методике выпуск равнялся 7395 тыс. т, а по нынешней — 7308 тыс. т. При этом в 2010 г. произошли значительные изменения в том, что считается бумагой, а что — картоном: от второго первой переместилось примерно 600 тыс. т. А с 2017 г. агрегаты «бумага» и «картон» в данных Росстата упразднены, остались только отдельные разновидности (например, бумага офсетная, тарный картон и т. п. ).

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