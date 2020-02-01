В Башкирии построили животноводческую ферму

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Новая ферма появилась в Ишимбайском районе республики благодаря гранту национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Обладателем гранта в размере 27 миллионов рублей стало крестьянско-фермерское хозяйство Александра Привалова. Оно работает с 2016 года на территории четырех сельских поселений (Скворчихинское, Верхоторское, Иткуловское, Байгузинское). Хозяйство поставляет ишимбайцам баранину и конину. Также оно снабжает районы республики пшеницей, овсом, ячменем, горохом, кукурузой, гречихой, подсолнечником, просом. С прошлого года на полях этого крестьянско-фермерского хозяйства выращивают рапс и нут.

На днях здесь заработала молочно-товарная ферма (доильный цех запустили ещев конце декабря). В двух стойловых помещениях содержатся 106 коров черно-пестрой голштинской породы. Двенадцать из них недавно отелились, и фермеры уже получают до 200 литров молока в сутки. Владельцы рассчитывают, что после того, как отелятся другие коровы, они смогут поставлять продукцию в муниципальный район и на Стерлитамакский молокозавод в большем объеме. Весной на ферме планируют построить телятник, а также довести число дойных коров до 400 голов.

В Башкортостане в прошлом году получателями гранта на развитие семейной животноводческой фермы стали 26 фермерских хозяйств. Общая сумма поддержки региональных фермеров составила 219 миллионов рублей.