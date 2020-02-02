В Саранске открыто новое общежитие для студентов МГУ им. Н.П.Огарева

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В Саранске 3 сентября состоялось открытие нового студенческого общежития МГУ им. Н.П.Огарева на улице Ворошилова, дом № 5 (район Студенческого городка). Сияющее желто-красное 10-этажное здание из добротного кирпича заметно отличается от построенного в советское время серого «собрата» на противоположной стороне улицы. Да и не только внешне. В новом общежитии в каждой из 256 двух- и трехместных комнат электроплита, душевая, туалет, на каждом этаже постирочные комнаты со стиральными машинами и гладильными досками, отдельные комнаты для самостоятельных занятий. На первом этаже — актовый зал и детская игровая комната. Нижние этажи предназначены для проживания студенческих семей. В цокольном этаже расположена камера хранения личных вещей студентов. Имеется уличная спортивная площадка, оборудованная тренажерами, и детская игровая площадка.

Кстати, это уже 6-е вузовское общежитие, построенное в Саранске за последние 10 лет. Стоимость объекта составляет 370 миллионов рублей.

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Ректор университета Сергей Вдовин особо поблагодарил строителей, которые возвели объект за полтора года. Работу они сделали качественно и в срок. Новое общежитие рассчитано на 530 мест, а всего в нашем университете — 8,2 тысяч мест в студенческих общежитиях.

© stolica-s.su

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© stolica-s.su

© stolica-s.su

© stolica-s.su

Пост сделан с содействием блогера Human RS!