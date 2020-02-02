В Нижнем Новгороде на заводе «Волга» запущена новая производственная линия безалкогольных напитков

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В октябре 2019 года на на крупнейшем российском заводе компании Heineken «Волга"состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска новой производственной линии безалкогольных напитков.

Оборудование для предприятия было закуплено в Германии, его стоимость составляет 140 млн руб., мощность — 50 гектолитров в час.

Сегмент безалкогольного пива в России составляет около 1,5% от всего рынка пива, доля Heineken в безалкогольном сегменте — 25% (второе место).

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» — российское подразделение голландского концерна HEINEKEN N. V, представленного в 70 странах мира.

Среди 7 российских филиалов, входящих в компанию «Хейнекен», нижегородский пивоваренный завод «Волга» занимает 1 место, доля производства продукции которого по итогам 2018 года составила около 30%.

© government-nnov.ru

© government-nnov.ru