«Авиастар-СП» изготовил и отправил на завод «Сокол» партию агрегатов для второго Ил-114-300

© www.aviastar-sp.ru

На ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) завершены работы по изготовлению панелей фюзеляжа на второй и третий отсеки для нового российского регионального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300. Партия из пяти агрегатов отправлена на нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — филиал АО «РСК «МиГ» для дальнейшей сборки. Панели, произведенные в Ульяновске, предназначены для второго экземпляра самолета Ил-114-300.

Ульяновское предприятие является одним из главных кооперантов по программе Ил-114-300. На заводе изготавливаются в сборе панели для отсеков фюзеляжа, люки и двери — всего порядка 48 наименований.

— Сборка агрегатов происходит полностью по электронной модели, — рассказывает начальник цеха 572 АСП Александр Герасимов. — Она включает в себя поставку необходимых деталей, закладку их в стапель, выполнение клепки на клепальном автомате, установку определенных деталей на изделие, испытания и приемку агрегата заказчиком. В конце декабря 2019 года мы уже отправили нашим партерам по кооперации для проведения ими финальной сборки первую панель фюзеляжа. Сегодня — еще пять.

В настоящее время на ульяновском авиапредприятии ведется предконтрактная работа по поставке агрегатов на третий образец самолета данной модификации. В дальнейшем планируется наращивать их производство, согласно производственной программе, утвержденной Дивизионом транспортной авиации ОАК.

Ил-114-300 — пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолет, предназначенный для эксплуатации на местных воздушных линиях. Он является развитием турбовинтового самолета Ил-114 для замены Ан-26 и иностранных аналогов. В отличие от зарубежных машин, Ил-114-300 может успешно эксплуатироваться на грунтовых аэродромах. Рассчитан на перевозку до 68 пассажиров.

© www.aviastar-sp.ru

© www.aviastar-sp.ru

© www.aviastar-sp.ru