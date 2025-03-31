Новый Ил-114-300 присоединился к программе летных испытаний

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Третий опытный самолет Ил-114-300 присоединился к программе летных испытаний. Региональный самолет разработан ПАО «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. Машина состоит исключительно из отечественных систем и оборудования, создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками и производителями.

В воздух поднялись сразу два опытных самолета. Второй опытный борт, который проходит программу сертификационных испытаний, сегодня совершил юбилейный 100-й полет и провел в небе в общей сложности более 280 часов.

Вновь построенное воздушное судно пилотировал экипаж ПАО «Ил» в составе командира, летчика-испытателя Алексея Газдиева, Героя России, летчика-испытателя Михаила Кондратенко, бортового инженера-испытателя Максима Белина. В ходе первого полета проверены устойчивость и управляемость самолета, а также стабильность работы всех систем и оборудования, значительная часть которых поставляется предприятиями Госкорпорации Ростех.

Первый полет вновь построенного борта продолжался 30 минут. Самолёты по заданию выполнили парный проход над полосой на высоте 100 метров. По итогам командир экипажа сообщил, что задание выполнено в полном объеме, замечаний к работе оборудования нет.

«Сегодня мы подняли в небо очередной опытный Ил-114-300. В этом заслуга не только коллектива ПАО „Ил“ и завода-изготовителя, но и широкой кооперации, которая обеспечивает разработку и поставку комплектующих. В настоящее время на втором опытным самолете практически ежедневно выполняются полеты по программе дополнительных сертификационных испытаний. Присоединение еще одной машины позволит выполнить необходимый объем испытательных работ и сертифицировать самолет в заявленный срок. Поставка серийных самолетов эксплуатантам начнется в следующем году, в строгом соответствии с контрактными обязательствами», — отметил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман, комментируя состоявшийся полет.

Региональный самолет создается по поручению Президента России для решения задач обеспечения транспортной связанности страны. Программа модернизации и возобновления серийного производства Ил-114-300 реализуется при поддержке Минпромторга России.

«Успешный полет третьего опытного Ил-114-300 — это еще один шаг на пути к сертификации. Добавление самолета к программе испытаний ускорит процесс и позволит в срок выполнить все необходимые процедуры», — сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков.

Самолет Ил-114-300 состоит из российских агрегатов и систем, оснащен отечественными двигателями ТВ7-117СТ-01 производства петербургского предприятия «ОДК-Климов» (входит в ОДК Госкорпорации Ростех). Силовая установка была сертифицирована в декабре 2022 года и по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Она обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны.

На новом региональном Ил-114-300 улучшены летно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. На самолете усовершенствованы практически все основные системы, особое внимание было уделено повышению эргономики кабины экипажа.

Ил-114-300 − региональный пассажирский самолет максимальной вместимости 68 мест. Он заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах.

Очередной опытный Ил-114-300 поднялся в небо в день рождения выдающегося авиаконструктора Сергея Ильюшина, под руководством которого были разработаны десятки самолетов для военной и гражданской авиации нашей страны. Среди них — легендарный пассажирский самолет Ил-14, который долгое время служил надежной «рабочей лошадкой» на внутренних авиалиниях.

Ил-114-300 продолжает традиции своего знаменитого предшественника, воплощая передовые достижения авиационной отрасли. При его проектировании учитывались как последние технологические разработки, так и многолетний опыт эксплуатации самолетов Ил-14 и Ил-114. Благодаря этому удалось создать самолет, идеально подходящий для развития региональных авиаперевозок в России. Ил-114-300 предназначен для эксплуатации в сложных климатических условиях и на аэродромах с ограниченной инфраструктурой, что делает его незаменимым для обслуживания местных маршрутов.

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