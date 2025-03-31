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Nelton 31 марта 2025, 11:35 1955 Авиация

Новый Ил-114-300 присоединился к программе летных испытаний

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 © uacrussia.ru

Третий опытный самолет Ил-114-300 присоединился к программе летных испытаний. Региональный самолет разработан ПАО «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. Машина состоит исключительно из отечественных систем и оборудования, создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками и производителями.

В воздух поднялись сразу два опытных самолета. Второй опытный борт, который проходит программу сертификационных испытаний, сегодня совершил юбилейный 100-й полет и провел в небе в общей сложности более 280 часов.

Вновь построенное воздушное судно пилотировал экипаж ПАО «Ил» в составе командира, летчика-испытателя Алексея Газдиева, Героя России, летчика-испытателя Михаила Кондратенко, бортового инженера-испытателя Максима Белина. В ходе первого полета проверены устойчивость и управляемость самолета, а также стабильность работы всех систем и оборудования, значительная часть которых поставляется предприятиями Госкорпорации Ростех.

Первый полет вновь построенного борта продолжался 30 минут. Самолёты по заданию выполнили парный проход над полосой на высоте 100 метров. По итогам командир экипажа сообщил, что задание выполнено в полном объеме, замечаний к работе оборудования нет.

«Сегодня мы подняли в небо очередной опытный Ил-114-300. В этом заслуга не только коллектива ПАО „Ил“ и завода-изготовителя, но и широкой кооперации, которая обеспечивает разработку и поставку комплектующих. В настоящее время на втором опытным самолете практически ежедневно выполняются полеты по программе дополнительных сертификационных испытаний. Присоединение еще одной машины позволит выполнить необходимый объем испытательных работ и сертифицировать самолет в заявленный срок. Поставка серийных самолетов эксплуатантам начнется в следующем году, в строгом соответствии с контрактными обязательствами», — отметил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман, комментируя состоявшийся полет.

Региональный самолет создается по поручению Президента России для решения задач обеспечения транспортной связанности страны. Программа модернизации и возобновления серийного производства Ил-114-300 реализуется при поддержке Минпромторга России.

«Успешный полет третьего опытного Ил-114-300 — это еще один шаг на пути к сертификации. Добавление самолета к программе испытаний ускорит процесс и позволит в срок выполнить все необходимые процедуры», — сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков.

Самолет Ил-114-300 состоит из российских агрегатов и систем, оснащен отечественными двигателями ТВ7-117СТ-01 производства петербургского предприятия «ОДК-Климов» (входит в ОДК Госкорпорации Ростех). Силовая установка была сертифицирована в декабре 2022 года и по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Она обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны.

На новом региональном Ил-114-300 улучшены летно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. На самолете усовершенствованы практически все основные системы, особое внимание было уделено повышению эргономики кабины экипажа.

Ил-114-300 − региональный пассажирский самолет максимальной вместимости 68 мест. Он заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах.

Очередной опытный Ил-114-300 поднялся в небо в день рождения выдающегося авиаконструктора Сергея Ильюшина, под руководством которого были разработаны десятки самолетов для военной и гражданской авиации нашей страны. Среди них — легендарный пассажирский самолет Ил-14, который долгое время служил надежной «рабочей лошадкой» на внутренних авиалиниях.

Ил-114-300 продолжает традиции своего знаменитого предшественника, воплощая передовые достижения авиационной отрасли. При его проектировании учитывались как последние технологические разработки, так и многолетний опыт эксплуатации самолетов Ил-14 и Ил-114. Благодаря этому удалось создать самолет, идеально подходящий для развития региональных авиаперевозок в России. Ил-114-300 предназначен для эксплуатации в сложных климатических условиях и на аэродромах с ограниченной инфраструктурой, что делает его незаменимым для обслуживания местных маршрутов.

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Источник: www.uacrussia.ru

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  • Nelton
  • 4
ОАК, Ил-114-300, самолетостроение
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    31.03.2519:59:29

    К этой новости:

    Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха ожидает начала летных испытаний МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 в ближайшее время, заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

    «С отечественным двигателем ПД-8 Superjet приступил к летным испытаниям. И примерно такая же ситуация по программе МС-21. Мы ожидаем в самое ближайшее время начала летных испытаний. Самолеты [SJ-100 и MC-21], скомплектованные российскими комплектующими, завершаются наземные отработки и приступим в самое ближайшее время к летной работе», — сказал он.

    Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что начало сертификационных полетов полностью импортозамещенного самолета МС-21 запланировано на конец июня — начало июля текущего года.

    По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, серийное производство самолетов МС-21 планируется начать в 2026 году. Начало выпуска импортозамещенных бортов SJ-100 также намечено на 2026 год. Согласно распоряжению правительства, закрепляющего изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года, 990 самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации, из них 142 единицы SSJ New, 270 единиц МС-21-310.

    https://www.aex...25/3/31/282117/

    #1299284
  • Нет аватара sergey k
    31.03.2520:00:50

       

    #1299285
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    31.03.2520:04:02

    "Вполне реально завершить эту программу". Авиаэксперт оценил, сколько МС-21 получат авиакомпании в 2026 году

    Недавно стало известно, что Росавиация выдала лицензию на серийное производство новейшего отечественного пассажирского самолета МС-21. Сейчас на Иркутском авиазаводе приступили к сборке 27-го экземпляра. Аналитик авиаотрасли, главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров в разговоре с журналистом «ИрСити» оценил, когда могут завершиться сертификационные испытания и сколько машин может быть передано на начальном этапе перевозчикам.

    По мнению Романа Гусарова, программу импортзамещения МС-21 вполне реально завершить в 2025 году.

    «Имеется ввиду — разработать альтернативные отечественные системы, установить их на самолеты и провести весь комплекс летных сертификационных испытаний. Понятно дело, что нужно еще наладить серийное производство этих компонентов на предприятиях. Работа большая, но вполне реализуема, вопрос только в сроках. Поэтому я думаю, что сейчас все складывается так, чтобы в текущем году МС-21 был полностью уже сертифицирован», — подчеркнул эксперт.

    По имеющимся данным, пояснил Гусаров, на заводе в Иркутске почти готово уже 13 серийных самолетов, но их пока не передадут в авиакомпании, так как они не укомплектованы теми системами и компонентами, которые еще не прошли необходимые испытания. Как только эти агрегаты получат документацию о соответствии требованиям безопасности, их «произведут серийно» и установят на собранные самолеты.

    «Я думаю, что к началу следующего года уже около 20 самолетов будут готовы к передаче перевозчикам», — оценил аналитик, добавив, что передача не пройдет за один день, авиакомпании будут получать МС-21 по мере их доукомплектования.

    По мнению Романа Гусарова, все процессы сейчас идут параллельно — и производство компонентов, и сборка самолетов. «Уже отлаживаются все механизмы, вся система сборки, вся логистика, в том числе производство и поставка комплектующих», — пояснил эксперт.

    Как заметил собеседник «ИрСити», для эксплуатации новых самолетов требуется подготовить летный и инженерно-технический состав, но эта работа не должна занять слишком много времени. Авиакомпании, как только получат первые самолеты, будут стараться как можно быстрее вывести их на маршруты. Напомним, что первым эксплуатантом МС-21 станет «Аэрофлот».

    "Авиакомпания уже платит деньги за самолет, и она должна знать, что он ей эти деньги будет возвращать, то есть он должен летать. Именно поэтому такой длительный срок испытаний самолета — чтобы многократно проверить все системы. И когда самолет получит сертификат типа, это будет значит, что он безопасен и на нем можно возить пассажиров", — заметил эксперт.

    По его мнению, готовящаяся к выпуску версия МС-21-300 может использоваться на среднемагистральных направлениях — «в диапазоне трех часов полета от Москвы».

    МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер собирают на Иркутском авиационном заводе. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, а 15 декабря 2020-го самолет совершил первый полет с российским двигателем ПД-14.

    МС-21-310 сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 5100 км, максимальная коммерческая нагрузка — 21,3 т. В феврале 2025 года Минпромторг и компания «Яковлев» заключили контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по расширению сертификата типа пассажирского самолета МС-21-310.

    Изначально предполагалось, что первые шесть серийных лайнеров МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году. Тогда же должно было начаться и серийное производство МС-21. Но вице-премьер РФ Юрий Борисов позже сообщил, что выпуск лайнеров откладывается на 1-2 года из-за санкций западных стран.

    В начале января 2025-го был опубликован Единый план по достижению наццелей до 2030 года, по которому в полтора раза снизился объем импортозамещения. По этому документу в 2025-м планируется передать авиакомпаниям девять машин, а в 2026-м — сразу 31 самолет. В 2029-м ежегодный выпуск должен достигнуть 72 МС-21.

    Как объяснял журналисту «ИрСити» авиаэксперт, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, перенос сроков на 2026 год — это «констатация факта, что из-за неготовности ряда комплектующих изделий осуществить сертификацию новых самолетов в импортозамещенном облике в плановые сроки не удается». Недавно иркутский авиазавод получил партию двигателей ПД-14. По мнению Пантелеева, эта силовая установка может быть востребована не только в России.

    Пока основная масса заказчиков МС-21 — это российские компании, однако имеются уже достигнутые предварительные договоренности и с зарубежными авиаперевозчиками. В их числе — танзанийская Air Tanzania, египетская Cairo Aviation, «Азербайджанские авиалинии» и Peruvian Airlines из Перу. Кроме того, о намерении покупки иркутских лайнеров заявляла белорусская компания «Белавиа».

    https://www.aex...025/3/31/33839/

    #1299286
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      31.03.2521:22:14

      Хорошо, но давайте дождёмся реальных поставок. Будущее время оно такое, почему-то пока всё время вправо смещается.

      #1299292
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