ГАЗ сертифицировал автобус нового поколения. Скоро серия!

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«Группа ГАЗ» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на малый городской автобус нового поколения — он называется GAZelle City. На машину не стали оформлять самостоятельный документ, ее внесли в один сертификат с другими пассажирскими вариантами ГАЗели Next — обычным каркасным автобусом (выпускается с 2014 года) и цельнометаллическим микроавтобусом (выпускается с 2015 года).

GAZelle City носит заводской код ГАЗ-А68R52, это тоже каркасный автобус, но его принципиальная особенность — низкий уровень пола, который максимально упрощает посадку-высадку пассажиров (актуально для стариков, детей и инвалидов). В отличие от других пассажирских ГАЗелей Next, которые по лонжеронам несущей рамы не отличаются от грузовых вариантов семейства, GAZelle City имеет лонжероны оригинального профиля — с занижением в средней части (это собственно, и обеспечивает низкую посадку).

Длина, ширина и высота ГАЗели Сити — 6620, 2200 и 2720 мм соответственно, колесная база — 3950 мм. Из ОТТС следует, что новинка будет выпускаться только с турбодизелем Cummins ISF/Huadong ISF (2,8 л, 150 л.с.), то есть стандартный для других ГАЗелей бензиновый мотор УМЗ Evotech на Сити предлагать не будут. Коробка передач — механическая, 5-ступенчатая, привод — задний.

Важной особенностью конструкции ГАЗели Сити являются пневмоэлементы в задней подвеске — они дополняют листовые рессоры и, таким образом, значительно повышают плавность хода автобуса. У остальных пассажирских ГАЗелей сзади используются листовые рессоры.

ГАЗель Сити будет выпускаться в двух вариантах компоновки салона — на 22 и 19 мест. В первом случае установлено 17 сидений + водительское, во втором — 14 сидений + площадка для инвалида-колясочника + водительское место. В обоих вариантах есть стоячие места и потолочные поручни. В салоне предусмотрена накопительная площадка и откидная аппарель для людей с детской коляской и маломобильных пассажиров. Доступ в салон открывает широкий проем с двумя сдвижными створками. Инвалидный вариант создан специально под госпрограмму «Доступная среда».

Низкопольный автобус ГАЗель Сити впервые показали еще в 2017 году, с тех пор он числился в опытных разработках. Примечательно, что первоначально машине планировали присвоить имя ГАЗель Ситилайн. Более простое для запоминания ГАЗель Сити ГАЗ зарегистрировал в конце 2019 года.

Интересно, что в серию автобус Сити пошел сразу с новым оперением от перспективной ГАЗели NN — ее прототипы показывали на выставке Комтранс-2019. Ключевые элементы нового оперения — более рельефная панель капота, другой бампер (под цвет кузова) и совершенно новые фары (более крупные по площади и с линзами).

Серийное производство ГАЗели Сити уже налаживается, цена машины пока не опубликована. Подготовка к выпуску новинки на ГАЗе проводилась во время зимних каникул 2019-2020 года.