В Магаданской области начали выполнять рейсы два новых самолета ТВС-2МС
Приобретенные Магаданской областью для внутрирегиональных перевозок два самолета ТВС-2МС с четверга приступают к выполнению рейсов. Один из них уже совершил полет из Магадана в Сеймчан.
Утвержден график пассажирских перевозок на новых самолетах. Внутрирегиональные авиаперелеты по трем направлениям и обратно (из Магадана в отдаленные населенные пункты Сусуман, Омсукчан, Сеймчан и обратно) будут осуществляться с 6 февраля по будням. Это новые направления, которые удалось открыть благодаря новым самолетам. С сегодняшнего дня началась эксплуатация воздушных судов.
Как пояснил представитель авиакомпании «Сибирская легкая авиация», которая осуществляет полеты на новых самолетах, ТВС-2МС «удобнее, теплее, быстрее и даже тише, чем Ан-2, которые использовались ранее».
Благодаря закупке самолетов в 2021 году запланированы новые рейсы из Магадана в населенные пункты Ямск и Тахтоямск. Есть также планы открыть маршруты в Усть-Омчуг и Талую. Кроме того, ТВС-2МС власти намерены задействовать в доставке почты и грузов, а также в мониторинге пожарной обстановки в лесах и прохождения путины. В случае необходимости, добавили в правительстве, самолеты можно оборудовать медицинскими модулями для использования в качестве санитарной авиации.
Для развития внутрирегиональных перевозок ОГУП «Авиация Колымы» в лизинг закупили два самолета ТВС-2МС.
ТВС-2МС разрабатываются и производятся в Новосибирске и являются модернизированной версией биплана Ан-2, который выпускался с конца 1940-х годов и долгое время являлся основой отечественной малой авиации. По сравнению с предшественником, максимальная дальность полета судна возросла в 1,5 раза — более 1,2 тыс. км, а максимальная высота увеличилась до 4 тыс. м.
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