Первый самолет ТВС-2МС прибыл в Республику Башкортостан
В Уфу прибыл первый для Республики Башкортостан транспортно-пассажирский самолет ТВС-2МС. Поставка воздушного судна стала результатом успешного сотрудничества компании-дистрибьютора «Пи Эм Ай Аэро», авиакомпании «Лайт Эйр» и Региональной лизинговой компании Республики Башкортостан.
ТВС-2МС — это глубокая модернизация легендарного Ан-2, получившая современный турбовинтовой двигатель. Самолет серийно производится в России с 2016 года, он сохранил все лучшие качества «Аннушки» — неприхотливость и способность садиться на неподготовленные площадки, но при этом стал значительно экономичнее и надежнее. Это делает его идеальным и практически безальтернативным решением для выполнения авиационных работ и перевозки пассажиров в труднодоступных регионах.
Это знаковое событие для всех участников проекта. Мы не просто поставили технику, а вместе с партнерами заложили основу для обновления парка региональной авиации: открыли для ТВС-2МС новую республику и впервые включили воздушное судно в лизинговый портфель региона, отметил Кирилл Александров генеральный директор компании-дистрибьютора «Пи Эм Ай Аэро».
Приобретение ТВС-2МС — это стратегический шаг для развития наших операционных возможностей. Самолет позволит нам расширить спектр оказываемых услуг, нарастить объемы как авиационных работ, так и пассажирских перевозок. В настоящий момент завершены все необходимые организационные процедуры: сертификация технической базы и подготовка экипажа. Ожидается, что в ближайшее время воздушное судно будет введено в сертификат эксплуатанта, после чего мы приступим к его коммерческой эксплуатации, прокомментировал генеральный директор авиакомпании «Лайт Эйр» Дмитрий Торопов.
Учредителем Региональной лизинговой компании Республики Башкортостан является Правительство региона. Основное направление деятельности компании – реализация льготных лизинговых программ и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сделка по приобретению воздушного судна является важным шагом как для лизинговой компании и перевозчика, так и в целом для Республики Башкортостан. Она открывает новые возможности для развития бизнеса, улучшения экономической ситуации в регионе и повышения его инвестиционной привлекательности. Я уверена, что новое воздушное судно станет надежным помощником для нашего партнера-перевозчика и обеспечит безопасные и комфортные перелеты, прокомментировала министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.
Проект модернизации самолета Ан-2 в ТВС-2МС реализуется производителем «РУСАВИАПРОМ» (Новосибирск) и дистрибьютором «Пи Эм Ай Аэро».
