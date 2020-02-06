В России разработали авиационный двигатель с некоторыми компонентами, произведенными 3D-печатью

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Ученые Фонда перспективных исследований и Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова разработали авиационный роторно-поршневой двигатель, ряд элементов которого изготовлен с помощью 3D-печати.

В разработке используются композиционные металлокерамические материалы нового поколения с высокими физико-механическими характеристиками, а также электронная система управления двигателем и система топливоподачи, разработанные в России.

Двигатель способен работать на различных видах топлива, в том числе авиационном керосине, газе и бензине. Он может быть использован в беспилотных летательных аппаратах, легкомоторной авиации, робототехнических платформах, а также в составе генераторов гибридных силовых установок и в качестве лодочных и автомобильных моторов. При рабочем объеме 0,4 литра в ходе испытаний двигатель развил мощность в 120 лошадиных сил.

Техническое решение состояло в применении в конструкции композиционных металлокерамических материалов нового поколения с высокими физико-механическими характеристиками. Также была разработана отечественная электронная система управления двигателем и система топливоподачи.

«Были проведены круглосуточные ресурсные испытания продолжительностью более 250 часов по самолетному и вертолетному циклам работы. Правильность выбора указанных конструкторских и технологических решений подтверждена в ходе полного комплекса стендовых испытаний», — говорится в сообщении.

В ФПИ утверждают, что на основании проведенных экспериментальных исследований определен межремонтный ресурс двигателя в тысячу часов и полный ресурс — пять тысяч часов.

Также на стенде с термобарокамерой подтверждена возможность стабильной эксплуатации РПД в широком диапазоне температур — от -63,8°С до +52°С и высот — до 10 тысяч метров, а также поддержание взлетной мощности до высоты семь тысяч метров.