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Авиация

В России разработали авиационный двигатель с некоторыми компонентами, произведенными 3D-печатью

 © fpi.gov.ru

Ученые Фонда перспективных исследований и Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова разработали авиационный роторно-поршневой двигатель, ряд элементов которого изготовлен с помощью 3D-печати.

В разработке используются композиционные металлокерамические материалы нового поколения с высокими физико-механическими характеристиками, а также электронная система управления двигателем и система топливоподачи, разработанные в России.

Двигатель способен работать на различных видах топлива, в том числе авиационном керосине, газе и бензине. Он может быть использован в беспилотных летательных аппаратах, легкомоторной авиации, робототехнических платформах, а также в составе генераторов гибридных силовых установок и в качестве лодочных и автомобильных моторов. При рабочем объеме 0,4 литра в ходе испытаний двигатель развил мощность в 120 лошадиных сил.

Техническое решение состояло в применении в конструкции композиционных металлокерамических материалов нового поколения с высокими физико-механическими характеристиками. Также была разработана отечественная электронная система управления двигателем и система топливоподачи.

«Были проведены круглосуточные ресурсные испытания продолжительностью более 250 часов по самолетному и вертолетному циклам работы. Правильность выбора указанных конструкторских и технологических решений подтверждена в ходе полного комплекса стендовых испытаний», — говорится в сообщении.

В ФПИ утверждают, что на основании проведенных экспериментальных исследований определен межремонтный ресурс двигателя в тысячу часов и полный ресурс — пять тысяч часов.

Также на стенде с термобарокамерой подтверждена возможность стабильной эксплуатации РПД в широком диапазоне температур — от -63,8°С до +52°С и высот — до 10 тысяч метров, а также поддержание взлетной мощности до высоты семь тысяч метров.
Источник: https://ria.ru/20200206/1564303618.html

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, ФПИ, авиационный двигатель, 3D-печать
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    06.02.2015:59:52

    Название неудачное.

    С помощью 3Д-принтера собран не весь двигатель, а ряд его элементов.

    #1187511
  • A. Tarasov A. Tarasov
    06.02.2016:21:01

    Мне казалось, они уже печатали авиадвигатель малой мощности.

    Про серию или применение никто не слышал?

    #1187516
    • Алекс Разработчик Алекс Разработчик
      06.02.2021:15:19

      Судя по материалам на сайте ЦИАМ, предыдущие сообщения были про ГТД. А этот -- роторно-поршневой.

      #1187551
  • Алекс Разработчик Алекс Разработчик
    06.02.2021:20:57

    А кому фото?!

     © aex.ru

    На сайте ФПИ есть фото большего размера.

    Основная задача, которая стояла перед разработчиками нового двигателя — ликвидация недостатка РПД, а именно низкого ресурса основных элементов двигателя и повышение общего ресурса силовой установки при улучшении ее высоких удельных характеристик. Решение состояло в применении в конструкции композиционных металлокерамических материалов нового поколения с высокими физико-механическими характеристиками. Композиты, в частности, применены в износостойкой вставке статора, радиальных, маслосъемных и торцевых уплотнениях ротора, подшипниковых узлах, износостойком покрытии эксцентрикового вала.

    В двигателе также используется специально разработанная уникальная система турбонаддува, часть ее элементов изготовлена с помощью аддитивных технологий с использованием отечественного сырья.

    Сообщение на сайте ФПИ

    Отредактировано: Алекс Разработчик~21:23 06.02.20
    #1187554
  • Андрей Степанов Андрей Степанов
    07.02.2007:50:16

    Для беспилотников таких двигателей очень не хватает. Нужно срочно переводить проект из стадии эксперимента в серийное производство.

    #1187621
  • Кот Стальной Кот Стальной
    07.02.2012:19:25

    Занятная машинка! Интересно какой средний расход топлива?

    #1187651
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