Технология Binder Jetting уже много лет служит отраслевым стандартом на европейских литейных предприятиях. Её широкое применение обусловлено рядом ключевых преимуществ: радикальным сокращением сроков изготовления оснастки, возможностью создания форм исключительно сложной геометрии и значительным снижением зависимости от ручного труда высококвалифицированных модельщиков.

Принцип послойного склеивания песчано-полимерной смеси доказал свою высокую эффективность в условиях промышленного производства. Сегодня эта технология перестала быть исключительно зарубежным ноу-хау. Она активно внедряется в российскую промышленность, где её развитие определяется внутренними производственными требованиями и логикой технологического суверенитета, что придаёт ей уникальные отраслевые особенности.

Деталь за два дня вместо месяца: как 3D-печать спасает российские заводы

Сегодня почти каждое литейное производство сталкивается с дефицитом кадров, времени и финансов. На изготовление сложной оснастки порой уходят месяцы. Однако некоторые заводы справляются за считанные дни, создавая формы для будущих деталей на 3D-принтере.

Современное литейное производство решает задачи разного масштаба — от изготовления уникальных прототипов и сложных единичных деталей до подготовки к серийному выпуску изделий. Независимо от объёма, ключевым этапом остаётся создание оснастки — тех самых шаблонов, в которые заливается металл. Именно на эту стадию уходит основная часть времени и ресурсов. Для сложных деталей в машиностроении традиционное изготовление форм может занимать недели или даже месяцы, что приводит к значительным финансовым потерям из-за простоев и задержек.

Напечатанные песчано-полимерные формы для литья.

Как ускорить процесс изготовления оснастки и свести к нулю риск брака — вопрос, который не теряет актуальности для российских заводов. Особенно остро он стоит сегодня, когда на производствах кадровый голод, а время — главный дефицит.

Автомобилестроение — одна из отраслей, где об этих проблемах знают не понаслышке. На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде долгое время не хватало специалистов по созданию деревянных моделей. На изготовление форм «в ручном режиме» уходило до месяца. Около года назад в модельном цехе ООО «Нижегородские автокомпоненты» Группы «ГАЗ» появился 3D-принтер отечественного производства, благодаря чему сроки получения литейных форм сократились в десятки раз. И никакого «человеческого фактора» — за работу отвечает компьютер, который не допускает ошибок, обеспечивая стабильное качество и необходимые характеристики отливок.

«Мы сравнивали предложения на рынке. Для нас ключевыми были не просто наличие принтера, а поставка оборудования, расходных материалов и оказание оперативной сервисной поддержки, которую предложил пермский производитель „Роботех“. Это гарантия, что мы не будем терять время и материалы на брак. Плюс, их команда инженеров быстро встроила решение в наш техпроцесс», — рассказал начальник модельного цеха ООО «Нижегородские автокомпоненты» («Группа ГАЗ») Александр Дегтярев.

По его словам, с новым 3D-принтером скорость и качество литейного производства на предприятии выросли в разы.

Важным было и то, что в отличие от ряда других производителей, «Роботех» предоставляет полную гарантию на оборудование, включая печатающие головки, и имеет собственную профессиональную команду для сопровождения встраивания технологии в литейный процесс.

Технологический цикл от идеи до отливки

Наш подход отличается тем, что мы не только производим установки Binder Jetting, но и сами являемся их активными пользователями, говорит директор по литейному и аддитивному производству ООО «Роботех» Денис Сатдинов.

«В 2025 году „Роботех“ запустил собственное литейное производство и стал первым среди разработчиков промышленных роботов и аддитивных установок в стране. Теперь компания может выпускать высокоточные металлические отливки для внутренних нужд и сторонних заказчиков. Для собственных нужд наши установки мы применяем для изготовления ключевых элементов промышленных роботов и компонентов самих же 3D-принтеров. Это создаёт уникальный цикл верификации — каждое улучшение в оборудовании или материалах сразу тестируется на реальных производственных задачах. Такой подход позволяет нам говорить с заказчиками на одном языке — языке технологов, решающих схожие проблемы. Например, для нефтегазового сектора мы изготавливаем сложные литейные формы для насосного оборудования, сокращая сроки с нескольких месяцев до недель. В автомобильной отрасли наши установки помогают быстро осваивать новые сложные детали, что критически важно в условиях динамичного рынка. Мы сами используем то, что производим, тестируя каждое решение на собственном производстве. Это даёт нам уникальный практический опыт и позволяет понимать все тонкости технологии изнутри. Поэтому наша сервисная поддержка — это, по сути, помощь от коллег-технологов, которые уже решали аналогичные задачи, а не просто формальное следование инструкции».

Сервис без головной боли

Аддитивные технологии очень популярны в развитых странах, и многие российские заводы уже знакомы с промышленной 3D-печатью. Однако сегодня в условиях турбулентности в мировой экономике для потребителя важно, чтобы оборудование было не только надежным, но и доступным. Если 3D-принтер — отечественный, значит у заказчика не будет проблем с его покупкой и обслуживанием. В последнее время сервис импортного оборудования стал настоящей головной болью для заводов. Даже замена мелкой детали может затянуться на неопределенный срок, а каждый день простоя машины влечет огромные убытки для бизнеса. После ухода из России западных брендов на рынок хлынула китайская продукция — она более доступна, чем европейская. Но поставка запчастей для импортного оборудования все равно требует времени, а качество китайских решений не всегда бывает стабильным. Поэтому заказчики все чаще склоняются к сотрудничеству с российскими поставщиками, чтобы максимально быстро решать любые сервисные вопросы.

Сложная геометрия — это просто

Еще одна трудность, которая часто тормозит создание оснастки — необычная форма заготовок. Некоторые отливки традиционным способом создать очень сложно или даже невозможно. Так было c уникальными стержнями для чугунных изделий, используемых в производстве промышленных насосов. Оснастку взялась изготовить команда московского литейного завода ООО «ИЗВЛ». Однако ключевая деталь — рабочее колесо — имела сложную форму, поэтому ее не получалось отлить привычным методом. Но удалось напечатать. Теперь отечественная 3D-установка — незаменимый помощник на производстве.

Нам была нужна машина, способная печатать стержни сложной конфигурации для ответственных изделий, сообщил технический директор ООО «ИЗВЛ» Денис Попов.

«Сотрудничество с российским производителем „Роботех“ стало для нас страховкой от санкционных рисков и гарантией, что в случае любой поломки специалист будет у нас через день, а не через месяц. С китайским или европейским оборудованием такого сервиса не получить».

Необычные формы встречаются не только в индивидуальных заказах. Сегодня растет потребность в оснастке сложной геометрии для серийного производства. Аддитивные технологии позволяют создать такие формы быстро и с ювелирной точностью.

«С помощью установки 3D-печати мы смогли в кратчайшие сроки осваивать новые сложные изделия, для которых необходимо менять классическую технологию: если раньше на это уходило 3-6 месяцев, то сейчас — две недели. Кроме того, пока изготавливался наш принтер, компания-производитель „Роботех“ печатала для нас песчано-полимерные формы на своем оборудовании», — рассказал Михаил Башенин, технический директор ООО «Ижнефтепласт» — крупного производителя погружного оборудования для добычи нефти.

Промышленный 3D-принтер Robotech SandMax 1200

Расходные материалы для печати

Важным конкурентным преимуществом «Роботех» является полный контроль над технологической цепочкой. Компания не только производит оборудование, но и освоила собственное производство ключевых расходных материалов — фурановой смолы, активатора, очистителя. Это гарантирует их доступность, стабильное качество и полную совместимость с оборудованием, что напрямую влияет на надёжность и ресурс печатающих головок.

Производство расходных материалов

Сложные экономические условия и растущая конкуренция заставляют промышленные предприятия искать новые инструменты для повышения эффективности. Для многих литейных заводов таким решением стала аддитивная печать литейных форм, сокращающая циклы подготовки производства с месяцев до дней.

Опыт показывает, что современному потребителю важно получить не просто оборудование, а комплексное технологическое решение. Оно включает саму установку, гарантированный доступ к качественным расходным материалам, глубокую инженерную поддержку при внедрении и оперативный сервис на протяжении всего жизненного цикла.

Наглядным примером такого подхода служит стратегия отечественного производителя «Роботех», который строит свою работу на принципе полного цикла. Компания не только разрабатывает и производит установки Binder Jetting, но и обеспечивает их собственными расходными материалами, валидирует технологии на своём литейном производстве и предоставляет сервисную поддержку как от коллег-технологов. Это позволяет создавать не просто устройства, а готовые, проверенные на практике производственные процессы для заказчиков.