Двигателестроители Ростеха осваивают 3D-печать керамикой
Центр аддитивных технологий ОДК приступил к отработке технологии 3D-печати керамикой. Метод позволяет создавать высоконагруженные детали, способные выдерживать температуры свыше 1500 °C.
В основе — стереолитография. Лазер послойно закрепляет пасту из керамического порошка и фотополимера. Затем заготовку выжигают и спекают при 1400-1700 °C — частицы керамики сращиваются в монолитную структуру.При этом изделия со стенкой до 15 мм получаются без трещин — ранее риск разрушения возникал уже при толщине 6-8 мм.
Освоение направления обеспечит импортозамещение оснастки для литейных и термических цехов в различных отраслях. Сейчас специалисты ЦАТ отрабатывают печать тиглей для жаропрочных сплавов, керамических стержней для литья лопаток, термопарных чехлов и фильтрующих элементов.
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