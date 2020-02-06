ГЖД запустила первый рельсовый автобус между городами Владимирской области

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Горьковская железная дорога запустила первый во Владимирской области рельсовый автобус по маршруту Муром — Ковров, новый автобус придет на смену межобластным вагонам, следующим в составе пригородных поездов.

ГЖД закупила пять новых рельсовых автобусов для перевозки пассажиров на своей территории.

Рельсовый автобус серии РА-3 выпускается компанией «Метровагонмаш» с 2019 года для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железной дороги с небольшим пассажиропотоком. Автобус состоит из двух моторных вагонов с дизельными установками, конструкционная скорость движения состава — 120 км/ч. Ежедневный пассажиропоток на этом направлении, по данным регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, составляет около 250 человек.

Новый вид подвижного состава пришел на смену межобластным вагонам, которые сейчас используются пригородными поездами № 6466 сообщением Ковров — Селиваново, № 6474 сообщением Селиваново — Муром, № 6470 сообщением Ковров — Волосатая, № 6463 сообщением Волосатая — Ковров и № 6469 сообщением Муром — Ковров.

Кроме того, в четверг в Муроме открылся центр продажи услуг РЖД в сфере грузовых перевозок, где клиентам будут предоставляться услуги по оформлению грузов и организации логистики предприятий.

Горьковская железная дорога — филиал ОАО «Российские железные дороги» — одна из старейших и крупнейших магистралей страны, дорога осуществляет транзитное, грузовое и пассажирское сообщение между Центром России, районами Поволжья и Приуралья. Магистраль стыкуется с Московской, Свердловской, Куйбышевской, Северной железными дорогами. ГЖД обслуживает 15 субъектов Российской Федерации.