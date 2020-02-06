АО «Уралэлектромедь» модернизировало производство меди из кирпичей

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В Свердловской области на обогатительной фабрике филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) установили новую отсадочную машину, которая будет извлекать металлы из огнеупорной массы футеровок печей (выломок). Новый агрегат отечественного производства мощнее существующего аналога на 20%.

Ежегодно в АО «Уралэлектромедь» образуется около 5200 тонн отработанного футеровочного кирпича после демонтажа огнеупорной кладки при капитальном ремонте плавильных печей. Отсадочная машина позволяет извлекать полезные компоненты гравитационным способом: внутри агрегата происходит разделение фракций по плотности и крупности. Тяжелая медь — оседает, а легкая фракция — кирпич — поднимается вверх.

— Первые испытания машины успешно проведены. Агрегат увеличил месячную норму переработки выломок на 10%, а также повысил качество гравитационного концентрата. В месяц планируется перерабатывать порядка 500 тонн сырья, — отметил начальник обогатительной фабрики филиала Олег Поляков.

Работы по монтажу отсадочной машины велись в течение месяца. Потребовалось заменить и усилить опоры металлоконструкций. В гравитационном комплексе взамен изношенных обезвоживающих бункеров для концентрата установили новые. В апреле 2020 года планируется заменить конвейер машины, который осуществляет отгрузку гравитационного концентрата.