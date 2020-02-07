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Азотные станции «Грасис» отгружены на НПЗ в Белоруссию

 © grasys.ru

НПК «Грасис» изготовила и поставила три азотные станции одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в Республике Беларусь.

Оборудование необходимо для обеспечения нужд технологических установок и поддержания параметров в магистральной сети азотоснабжения в рамках строительства комплекса замедленного коксования нефтяных остатков.

Совокупная производительность трех установок — 2400 м³/ч с чистотой азота 99,6% и давлением 1,2 МПа каждая. Входящие в состав ресиверы объемом 63 м³ каждый предназначены для приема, хранения и выдачи сжатого азота.

На сегодняшний день компания «Грасис» поставила более 750 азотных установок и станций в разной комплектации для российских и зарубежных компаний в нефтегазовой, химической, угольной и др. отраслях промышленности. Станции разработаны для эксплуатации в различных климатических зонах согласно требованиям ГОСТ 15150-69 и оснащены автоматическими системами приточно-вытяжной вентиляции, обогрева, пожаротушения, охранной и пожарной сигнализации, наружного, внутреннего и аварийного освещения.

 © grasys.ru
Источник: https://www.grasys.ru/o-kompanii/news/2949/

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НПК Грасис
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