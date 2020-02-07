Крупная кроличья ферма «Деревня кроликов» открылась в Забайкальском крае

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На базе фермерского хозяйства в Чите открылась ферма «Деревня кроликов».

Это первая ферма в регионе и четвертая в России, где будут заниматься кролиководством в промышленных масштабах, сообщает министерство сельского хозяйства Забайкальского края.

На ферме может содержаться 70 тыс. кроликов, включая 7 тыс. голов маточного и 600 голов прародительского стада.

В момент создания на ферме было 112 самцов и одна тысяча самок, сейчас хозяйство насчитывает 37 тысяч кроликов. Ежеквартально увеличиваются площади производственных цехов, создаются новые рабочие места. Сейчас на ферме трудятся 26 человек.

На предприятии выращивают гибрид кроликов французской селекции, которые отличается высокой плодовитостью и скороспелостью.

С выходом на полную мощность ферме будет производить 36 тонн охлажденной крольчатины и 5-6 тонн субпродуктов в месяц.