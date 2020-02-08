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Энергетика и ТЭК

Развитие ветроэнергетики в России с 2014 по 2019 год.

Важный шаг в развитии ветроэнергетики в России был сделан в 2018 году, когда в Ульяновской области был построен первый крупный ветропарк мощностью 35 МВт. ВЭС «Ульяновская» достигла коэффициента использования установленной мощности 32%.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3uBEubptSH0

А в 2019 году были построены ещё два крупных ветропарка — ВЭС «Адыгейская» и ВЭС «Ульяновская-2», последняя стала мощнейшей ВЭС на территории России, её мощность составила 50,4 МВт.

Динамика мощности введенных в эксплуатацию объектов ветрогенерацииДинамика мощности введенных в эксплуатацию объектов ветрогенерации © Фото из открытых источников

С вводом двух ВЭС, общей мощностью в 85,4 МВт, Ульяновская область стала флагманом ветроэнергетики в нашей стране.

Значительный вклад в увеличение установленной мощности российской ветрогенерации внесли крымские ВЭС. В республике Крым находится 7 ВЭС общей мощность 85 МВт.

Численность крупных ВЭС в 2019 году достигла 9 (более 1МВт).

Самые крупные ВЭССамые крупные ВЭС © Фото из открытых источников

К концу 2019 года суммарная мощность ветряных электростанций России достигла 222,56 МВт. А доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с 0 до 0,08%.

ВЭС , альтернативная энергетика , ветряная электростанция
  • Нет аватара termometrix
    08.02.2010:14:28

     © cf.ppt-online.org

    Значительные ветроэнергетические ресурсы

    в России имеют высокий потенциал

    развития, который характеризуется:

    -общий ветропотенциал страны оценивается в 2000-3000 ТВтч /год; (2-3 трлн кВтч/год)

    -экономический ветропотенциал оценивается в 200-300 млрд кВтч /год;

    -для освоения экономического ветропотенциала требуется строительство ВЭС

    суммарной установленной мощностью 100-150ГВт;

    -для размещения ВЭС установленной мощностью до 150 ГВт требуются

    участки земли общей площадью около 1% территории страны

    -------------------------------------------

    ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ Кулинич К. С., Замерина О.С. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет Воронеж, Россия

    https://docplay...zh-rossiya.html

    То есть большой потенциал,но максимальное использование ветротяги возможно за счет включения больших территорий/экстенсивного фактора/.

    1% территории,это много.

    Отредактировано: termometrix~10:28 08.02.20
    #1187804
    • Нет аватара alvi
      08.02.2019:29:49

      То есть большой потенциал,но максимальное использование ветротяги возможно за счет включения больших территорий/экстенсивного фактора/.

      На Западе уже столкнулись с проблемой утилизации ветряков. Лопасти из стеклопластика очень прочные и что с ними делать непонятно. В США режут на части и закапывают, что явно не полезно для природы. Нам это тоже бы надо учесть.

      #1187866
    • Нет аватара Johnny Mnemonic
      08.02.2020:29:05

      Потенциал прекрасный, только там где можно добывать эту энергию она не нужна, а там где на нее большой спрос это европейская часть РФ там эффективность будет стремится к 0 .

      Хотя в незначительной части территорий возможно найдутся потенциальные потребители, в частности на ДВ.

      #1187871
      • EyeSauronn . EyeSauronn .
        08.02.2021:18:09

        ветроэнергетика должна конкурировать с АЭС, ГЭС, и.т.п. закупаться, устанавливаться, содержаться полностью на деньги предпринимателей. И никаких повышенных тарифов на экологию и прочую лабуду, не конкурентный источник энергии должен обанкротиться.

        Отредактировано: EyeSauronn .~21:20 08.02.20
        #1187877
      • Seriomilander Seriomilander
        08.02.2022:23:17

        Думаю, что суть развития ВЭС и СЭС в России сводится к обретению компетенций в этой отрасли и возможному экспорту.

        Есть программа строительства 5 ГВт ВЭС и СЭС, кажется к 2024 году, но эта программа не для того, чтобы увеличить долю зеленой энергетики в стране, а для того, чтобы поддержать производство и локализацию компонентов (солнечных панелей, ветряков, генераторов и т. д.), попутно создать рабочие места. Благодаря поддержке государства, в России должна появиться отрасль по строительству СЭС и ВЭС из компонентов произведенных в нашей стране. И тогда, Россия сможет занять свою долю на мировом рынке строительства СЭС и ВЭС, который каждый год растет.

        Именно поэтому программа на «всего» 5 ГВт, хотя общая мощность электростанций в России более 250 ГВт. То есть менее 2%, например, в Германии уже более 35%…

        Отредактировано: Seriomilander~22:24 08.02.20
        #1187887
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