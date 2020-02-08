Развитие ветроэнергетики в России с 2014 по 2019 год.

Важный шаг в развитии ветроэнергетики в России был сделан в 2018 году, когда в Ульяновской области был построен первый крупный ветропарк мощностью 35 МВт. ВЭС «Ульяновская» достигла коэффициента использования установленной мощности 32%.

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А в 2019 году были построены ещё два крупных ветропарка — ВЭС «Адыгейская» и ВЭС «Ульяновская-2», последняя стала мощнейшей ВЭС на территории России, её мощность составила 50,4 МВт.

Динамика мощности введенных в эксплуатацию объектов ветрогенерации © Фото из открытых источников

С вводом двух ВЭС, общей мощностью в 85,4 МВт, Ульяновская область стала флагманом ветроэнергетики в нашей стране.

Значительный вклад в увеличение установленной мощности российской ветрогенерации внесли крымские ВЭС. В республике Крым находится 7 ВЭС общей мощность 85 МВт.

Численность крупных ВЭС в 2019 году достигла 9 (более 1МВт).

Самые крупные ВЭС © Фото из открытых источников

К концу 2019 года суммарная мощность ветряных электростанций России достигла 222,56 МВт. А доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с 0 до 0,08%.