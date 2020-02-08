Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области. Фоторепортаж
Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК, в 1982-1985 годы — ОЭМК имени Брежнева) — это первенец бездоменной металлургии в нашей стране и единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов. «ОЭМК» входит в металлургический сегмент холдинга «Металлоинвест», а они — мировые лидеры в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), а также крупнейшие производители железорудной и метализованной продукции. Сам же ОЭМК специализируется на ПВЖ (прямовосстановленное железо), квадратной и трубной заготовке, сортовом прокате
2. Пусть не день в день, но Заводыч такое событие уж точно пропустить просто не мог. С большим праздником, ОЭМК, виват Металлоинвест!3. Сергей Шишковец, управляющий директор АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК).4. Ну, что, сразу за горяченьким — вперёд в Электросталеплавильный цех! Электросталеплавильный цех ОЭМК — это один из основных цехов предприятия. Здесь производится как товарная продукция (литая квадратная заготовка), так и полуфабрикат (боюмы) для дальнейшего передела в прокатных цехах.
5. Стальковш во всей красе и за работой.Первенец бездоменной металлургии в России начал свою историю в 1974 году, когда в Москве Министерством внешней торговли СССР и группой западногерманских фирм подписано Соглашение о сотрудничестве по созданию в СССР металлургического комбината на базе процесса прямого восстановления железа «midrex фирма». 12 мая 1974 года в приказе Министерства чёрной металлургии СССР № 369 записано: «Именовать вновь строящийся металлургический комбинат в г. Старый Оскол Белгородской области — Оскольский электрометаллургический комбинат». В 1975 году подписывается постановление Совета Министров СССР № 821 «О строительстве Оскольского электрометаллургического комбината». 21 января 1976 года Постановлением ЦК ВЛКСМ сооружение ОЭМК объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой и понеслось. Со всей страны в Старый Оскол потянулись специалисты разного профиля.
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11 августа 1978 года на промышленной площадке ОЭМК заложен первый кубометр бетона в фундамент первого цеха ОЭМК — ремонтно-механического. 28 апреля 1979 года уложен первый кубометр бетона в фундамент цеха окомкования. 6 июня 1979 этого же года заложен фундамент под первую шахтную печь цеха металлизации. Параллельно не забывают думать и о насыщении цехов. Так 23 марта 1979 года в Москве подписан контракт на рабочее проектирование и поставку оборудования в электросталеплавильный цех. Стоимость контракта 335 миллионов DM.
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8. Дуговая сталеплавильная печь в ЭСПЦ. Всего тут пять таких печей и ещё есть место для шестой на перспективу.
30 ноября 1982 года был введен в эксплуатацию первое производственное подразделение ОЭМК — цех окомкования, и соответственно произведена первая продукция — окисленные окатыши. На этом, конечно, останавливаться не стали, и в 1983 году была введена в эксплуатацию первая установка металлизации, потом в 1984 году проведена первая промышленная плавка в дуговой сталеплавильной печи (ДСП № 1). Объединение двух подразделений в цех окомкования и металлизации произошло в 1995 году, а в 2018 году — в фабрику окомкования и металлизации (ФОиМ).
В 1987 году был введен в эксплуатацию сортопрокатный цех № 1. В 2002 году введен в эксплуатацию комплекс стана 350 — сортопрокатный цех № 2, а в январе 2009 года запущен в эксплуатацию двухпозиционный агрегат комплексной обработки стали (АКОС) № 3.
9. Тепмпература в такой печи может достигать 1800 градусов Цельсия. Длительность одной плавки стали, включая загрузку печи, составляет 80 — 90 минут.
10. Агрегат комплексной обработки стали
За последние годы тоже сделано не мало. Крупнейшим инвестпроектом Металлоинвеста на ОЭМК стал пуск в 2010 году цеха отделки проката (ЦОП) производительностью 300 тыс. тонн круглого проката в год. С этого момента комбинат стал ведущим российским производителем SBQ (Special Bar Quality, высококачественный сортовой прокат). В 2017 году был запущен редукционно-калибровочный блок (РКБ) в среднесортной линии прокатного стана-350, обеспечивающий высокую точность геометрических размеров (допуски по диаметру, овальность) каждой стальной заготовки. В 2018 году на комбинате запущены в эксплуатацию склад готовой продукции и установка гидросбива окалины с заготовки на участке стана 350, проведено техническое перевооружение пятого и шестого контуров циркуляции охлаждающей воды в ЭСПЦ для обеспечения одновременной работы пяти машин непрерывного литья заготовки (МНЛЗ).
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12. Процесс замены электрода
Сегодня «ОЭМК — это высокотехнологичный металлургический комплекс, который входит в число ведущих производителей стали в России и мире. Так по своей мощи ОЭМК — это седьмое по величине предприятие России по производству стали и стальной продукции. Но с точки зрения высококачественных марок стали он, конечно, первый. За четыре с половиной десятилетия комбинатом произведено: 108 млн тонн окисленных окатышей, 71 млн тонн металлизованных окатышей, 80 млн тонн стали, 55 млн тонн проката стана-700 и 11 млн тонн проката стана-350.
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Площадка комбината расположена на расстоянии 20 км от города Старый Оскол Белгородской области. Исходное сырье — железорудный концентрат — поступает на комбинат по 26-километровомму пульпроводу с Лебединского ГОКа. Таким образом оба предприятия образуют единый горно-металлургический комплекс. Что касается технологического процесса, то здесь внедрена бездоменная технология прямого восстановления железа midrex и электродуговая плавка, позволяющая получать металл очень высокого качества.
15. Промежуточный ковш машины непрерывного литья заготовок
Важно отметить, что технология металлургического производства на ОЭМК имеет ряд существенных преимуществ, что и отличает это современное предприятие от других, которые используют коксохимическое доменное производство при выплавке чугуна. Дело в том, что вместо чугуна здесь используют металлизированные окатыши или, как их по-другому называют, железо прямого восстановления, а это уже более качественное сырьё. В металлизованных окатышах вредных примесей в разы меньше, что и позволяет получать продукты, в которых примерно 85% железа и 1-3% углерода.
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17. Четырехручьевая машина непрерывного литья заготовок ЭСПЦ
Сам процесс производства состоит из четырех основных стадий: во-первых, это производство окисленных окатышей из концентрата железнорудного, этим занимается отделение цеха окомкования и металлизации. Далее идет производство металлизированных окатышей из окисленных окатышей. Все происходит в тех же цехах. После чего переходим к выплавке стали из скрапа и металлизованных окатышей. На выходе получаем непрерывно-литую заготовку. Этот этап проходит в электросталеплавильном цехе. На следующем этапе из непрерывно-литой заготовки переходим на стадию производства проката. В этом участвуют уже целых три цеха: сортопрокатный цех № 1, сортопрокатный цех № 2 и цех отделки проката. Вот и вся история, дальше склад и довольный покупатель!
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20. Здесь нашу литую заготовку режут на нужную длину.
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22. Вся сталь, выпускаемая комбинатом, разливается на пяти таких машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).
23. В свободное от работы время можно и чудеса творить. Идём дальше по комбинату.
24. И попадаем в Сортопрокатный цех № 2.
25. Методическая печь Стана-350
Прокатное производство комбината включает в себя два цеха: сортопрокатный цех № 1, который производит крупносортный прокат, трубную заготовку и квадратную заготовку для переката (подкат для стана 350 и товарную) и сортопрокатный цех № 2, производящий мелко- и среднесортный прокат. Мощность у первого составляет 2,3 млн. тонн товарного проката и заготовки для стана 350 (сортопрокатного цеха № 2) в год, а второго — 1 млн. тонн, в том числе 700 тыс. тонн проката в прутках и 300 тыс. тонн в мотках в год.
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В этом цехе сначала заготовки нагреваются в методической печи (две печи для разогрева заготовки перед прокатом, при температуре до 1220 градусов). Далее заготовка проходит через установку гидросбива окалины. Потом её подают в черновую группу клетей (6 клетей). Выходящий из черновой группы раскат через разделительную стрелку направляют на мелкосортную или среднесортную линии стана.
27. Черновая группа клетей стана-350
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30. Бригадир, у него сильно не забалуешь, все по струнке ходят и работают на качественный результат.
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32. Общий вид цеха СПЦ № 2. Ближе к нам, справа, роликовая печь-термостат
33. Пост управления клетьевой группой Стана-350
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36. А это уже Цех отделки проката. Теперь и мы с вами знаем, что ОЭМК — лучшая сталь России.
37. Линия правки, обточки, полировки и контроля
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В этом цехе работают три линии отделки прутков проката, две из которых обрабатывают прокат, поставляемый потребителю в горячекатаном состоянии и одна линия обрабатывает прокат, поставляемый потребителю в обточенном состоянии.
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Сейчас ОЭМК освоил производство более 180 марок стали, из них более 100 соответствуют зарубежным стандартам AISI, ASTM (США), DIN (Германия).
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50. И, наконец, финишная прямая, упаковка.
Основные потребители стальной продукции ОЭМК — это предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности.
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52. Склад готовой продукции
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Оскольская металлопродукция экспортируется в Германию, Францию, Польшу, Словакию, Италию, Румынию, Турцию, Египет и многие другие страны. Сортовой прокат ОЭМК охотно покупают ведущие мировые автоконцерны: Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault-Nissan, Groupe PSA, Renault. Продукция комбината поставляется также знатным производителям подшипников и комплектующих SKF и Schaeffler.
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59. А за вами можно? Кто крайний? Еле успел, уж большо хорош их металл. Да, прямо не отходя, как говорится, от кассы идёт погрузка, разбирают всё, как горячие пирожки.
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