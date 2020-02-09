В Кирове открыли новый «Кванториум»

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В конце прошлого года в Кирове запустился детский технопарк «Кванториум» — третье в регионе образовательное пространство, нацеленное на поддержку талантливых школьников и стимулирование их интереса к высоким технологиям и инновациям. Технопарк открыт как структурное подразделение Центра технического творчества. В здании на Пролетарской, 50 закончен капитальный ремонт, установлено высокотехнологичное оборудование и возобновлены занятия. Во время обучения в «Кванториуме» дети 12-18 лет приобретают навыки командной работы и проектного управления, развивают изобретательское мышление, работают с инженерным оборудованием: 3D-принтерами и сканерами, станками, лазерным гравером, паяльными станциями.

Всего в технопарке существует семь направлений: Промробоквантум, IT-квантум, Промдизайнквантум, Аэроквантум, Автоквантум, VR/AR (виртуальная и дополненная реальность), Хайтек. Также у кванторианцев есть возможность дополнительно заниматься шахматами, математикой и техническим английским. В регионе уже созданы и успешно работают два кванториума: в Кирово-Чепецке и Омутнинске. В них занимаются порядка 800 детей.

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© 43edu.ru

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