На предприятиях Северстали внедряются «цифровые двойники» производства собственной разработки

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Цифровой двойник предприятия будет содержать в себе всю необходимую информацию. Чертежи, схемы и 3D-модели, паспорта на оборудование и материалы, разрешительная документация от государственных органов, результаты обследования зданий — все будет доступно в едином окне.

В июле команда дирекции реализовала первый прототип системы на основе 3D-модели участка разделения воздуха № 1. Модель, разработанная сотрудниками «Северсталь-Проекта», — самая подробная для промобъектов ЧерМК.