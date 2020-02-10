На предприятиях Северстали внедряются «цифровые двойники» производства собственной разработки
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Wjh32EwEF3o
Цифровой двойник предприятия будет содержать в себе всю необходимую информацию. Чертежи, схемы и 3D-модели, паспорта на оборудование и материалы, разрешительная документация от государственных органов, результаты обследования зданий — все будет доступно в едином окне.
В июле команда дирекции реализовала первый прототип системы на основе 3D-модели участка разделения воздуха № 1. Модель, разработанная сотрудниками «Северсталь-Проекта», — самая подробная для промобъектов ЧерМК.
Источник: https://youtu.be/Wjh32EwEF3o
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