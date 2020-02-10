Росатом разработал технологию попутного извлечения рения для завода в Казахстане
АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ"/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») завершило разработку технологии попутного извлечения редкого металла для Балхашского медеплавильного завода (Республика Казахстан). Проект был выполнен по заказу крупнейшего производителя меди в Казахстане — ТОО «КазахМыс Девелопмент».
Технология позволит оптимизировать действующее производство и сократить затраты, в том числе, на химикаты и расходные материалы.
«Перед нами была поставлена задача — разработать технологию сорбционного извлечения рения из промывной кислоты сернокислотного цеха. Мы предложили оригинальную технологическую схему и варианты размещения оборудования специального производственного участка. Сама технология основана на процессах сорбции, регенерации и очистки товарного десорбата. Побочной продукцией участка может стать свинцовый концентрат. Особое внимание при разработке проекта мы уделили соблюдению экологических норм. В частности, был предложен метод очистки выбросов в атмосферу, полностью исключающий загрязнение воздуха», — рассказал генеральный директор АО «ВНИПИпромтехнологии» Алексей Шеметов.
Потребление рения, в первую очередь, для производства выхлопных сопел реактивных двигателей и камер сгорания, постоянно растет. Только в 2006-2015 годах добыча этого редкого металла в мире выросла с 40 до 57 тонн в год.
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