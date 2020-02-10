Добавить статью
Лого Сделано у нас
Экспорт

Росатом разработал технологию попутного извлечения рения для завода в Казахстане

 © www.rosatom.ru

АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ"/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») завершило разработку технологии попутного извлечения редкого металла для Балхашского медеплавильного завода (Республика Казахстан). Проект был выполнен по заказу крупнейшего производителя меди в Казахстане — ТОО «КазахМыс Девелопмент».

Технология позволит оптимизировать действующее производство и сократить затраты, в том числе, на химикаты и расходные материалы.

«Перед нами была поставлена задача — разработать технологию сорбционного извлечения рения из промывной кислоты сернокислотного цеха. Мы предложили оригинальную технологическую схему и варианты размещения оборудования специального производственного участка. Сама технология основана на процессах сорбции, регенерации и очистки товарного десорбата. Побочной продукцией участка может стать свинцовый концентрат. Особое внимание при разработке проекта мы уделили соблюдению экологических норм. В частности, был предложен метод очистки выбросов в атмосферу, полностью исключающий загрязнение воздуха», — рассказал генеральный директор АО «ВНИПИпромтехнологии» Алексей Шеметов.

 © vnipipt.armz.ru

Потребление рения, в первую очередь, для производства выхлопных сопел реактивных двигателей и камер сгорания, постоянно растет. Только в 2006-2015 годах добыча этого редкого металла в мире выросла с 40 до 57 тонн в год.
Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/n...eniya-reniya-dlya-balkhashskogo-me/

Росатом, АРМЗ, ВНИПИпромтехнологии
  • Badassgoliath Badassgoliath
    10.02.2016:00:30

    Читал я про этот рений. Ценная вещь. Вроде на Курилах у нас есть месторождение.

    #1188146
    • Константин Киселев Константин Киселев
      10.02.2018:09:06

      Ентого рения на О.Кунашир завались, вулкан периодически «подбрасывает"   

      #1188173
      • Нет аватара alvi
        10.02.2022:01:54

        Ентого рения на О.Кунашир завались, вулкан периодически «подбрасывает"

        Вулкан «Кудрявый» на Итурупе. Рения, в виде минерала, там всего несколько десятков тонн, остальное улетает в атмосферу в виде вулканических газов, которые и надо ловить.

        #1188203
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,