Завершились сертификационные испытания вертолёта Ансат Aurus

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Цель сертификационных испытаний — оценка работоспособности оборудования, установленного в VIP салоне вертолета и электромагнитной совместимости с бортовым радиоэлектронным оборудованием. Следующий этап — получение в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) одобрения данного изменения типовой конструкции вертолета.

«Мы рассчитываем, что процедура сертификации Ансата Aurus не займет много времени. После получения соответствующих документов в Росавиации весной рассчитываем провести предъявительские и приемо-сдаточные испытания машины. После этого вертолет будет передан первому заказчику», — рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

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«Ансат — идеальный вариант для корпоративных перевозок. Благодаря самой большой по объему кабине среди вертолетов данного класса, салон — максимально удобный для пассажиров. А возможности Ансата для внутреннего наполнения, оснащения встраиваемой мультимедийной техникой, почти безграничны», — отметил управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.

Ансат Aurus предназначен для перевозки пяти пассажиров. Дизайн-проект салона создан специалистами «Вертолетов России» и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). При разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различной комплекцией.

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Под брендом Aurus в рамках проекта «Кортеж» выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника. Впервые Ансат в стилистике бренда Aurus был продемонстрирован на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России» в рамках МАКС-2019.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.