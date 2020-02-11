Итоги 2019: В 2019 году в России открылось 278 предприятий агропрома

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Наш портал традиционно считает предприятия агропрома и пищевой промышленности отдельно от предприятий обрабатывающего сектора. И если последних в 2019 году открылось 219, то агропром этот показатель достаточно серьезно обошел — в 2019 году открылось 278 предприятий агропрома и пищевой промышленности.

Для сравнения в 2018 году было открыто 269 таких предприятия.

Это при том, что мы не учитываем кое какие направления агропрома. Например, мы не считаем закладку новых фруктовых садов.

Всего размер объявленных инвестиций составил 237 млрд. рублей. При том что в 2018 году этот показатель равнялся 206 млрд рублей.

У 102 проектов размер инвестиций не сообщается (в 2018 году у 89). Итого, 135 проектов с объявленными инвестициями, то есть примерно 1.75 млрд. рублей на один проект.

Кстати, в 2018 году было 180 проектов с объявленными инвестициями. То есть примерно 1 млрд. 144 млн. на проект.

Получается, что в 2019 году показатель инвестиций больше, даже при том, что самих проектов с объявленными инвестициями значительно меньше. Произошло это потому, что в прошедшем году гораздо больше крупных проектов, так из 135 новых производств 70 с инвестициями боле 1 млрд. рублей. В 2018 году из 180 проектов было лишь 50 с инвестициями более 1 млрд рублей.

Рекордным месяцем стал последний месяц 2019 года — в декабре было открыто 40 новых производств.

Всего же открывалось в среднем по 23 производства в месяц

Теперь посмотрим по отраслям (в скобках за 2018 год)

Переработка — 92 (103)

Фермы КРС — 85 ферм на 119 738 голов (82 фермы на 113 318 голов)

Теплицы — 25 на 245 га (23 на 202 га)

Птицефабрики — 13 (15)

Хранение- 13 (14)

Производство кормов — 15 (11)

Свиноводство — 15 комплексов на 675 тыс. голов (10 комплексов на 1 173 тыс. голов)

Фермы МРС — 2 (5)

Выращивание грибов — 5 (3)

Другое — 11

Как видно больше всего открывалось перерабатывающих производств. Сюда входят всяческие мясокомбинаты, пекарни и другие заводы по производству продуктов питания.

Очень активно развивается разведение крупного рогатого скота — 85 проектов. Но надо понимать, что среди них много небольших семейных ферм. Впрочем семейные фермы это тоже хорошо.

Особенно радует большое количество новых теплиц, их открылось 25 на площадь более 245 гектар. Для нашего климата это важный компонент обеспечения продуктовой безопасности. Радует что несмотря на активное строительство тепличных комплексов в 2018 году темп не падал и в 2019 году.

Как видим развиваются и вспомогательные производства, такие как хранение продукции и производство кормов.

В целом статистика по отраслям достаточно логична, например по КРС мы пока не обеспечиваем себя полностью, поэтому количество проектов тут большое, а вот по свиноводству и птицеводству мы закрыли свои потребности, и здесь количество проектов не такое большое. По теплицам тоже понятно — благодаря контрсанкциям инвесторы охотнее вкладываются в такие проекты.

Единственное что расстраивает — неуверенное развитие разведения МРС, но полагаю в этой отрасли еще все впереди, тем более что за это направление взялся «Мираторг».