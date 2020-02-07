Итоги 2019 года: в России открылось 219 новых производств

Завод по производству аммиака Еврохим © gk-energoproekt.ru

Год закончился, и пришла пора подводить итоги 2019 года по новым производствам. Заодно хочется сравнить итоги минувшего года с 2018 годом.

Если вдруг кто-то не знает: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке. На основе этих обзоров и подготовлен этот отчет.

В обзоре я не только подсчитал общее количество производств, но и разбивку по отраслям, по источникам инвестиций, ну и, конечно, я подбил общую сумму инвестиций, хотя она и довольно приблизительна, ведь у многих проектов размеры инвестиций не сообщаются.

Итак, всего в 2019 году было открыто 219 новых производств.

Для сравнения в 2018 году было открыто 216 новых производств, а в 2017 году производств открыли только 164.

Рекордным месяцем стал сентябрь — было открыто 25 новых производств. Второе место — июнь, открыто 24 производства, третье место занял декабрь — открыто 23 новых производства.

В среднем же открывалось по 18 производств, как и годом ранее.

В 2018 году рекордным месяцем стал декабрь, тогда открыли 37 производств.

Но, что интересно: сентябрь 2019 года выиграл у рекордного месяца 18-го года по размеру инвестиций. Если в 18 году инвестиции в рекордный месяц составили 26 млрд. рублей при 37 открытых производствах (у семи производств размер инвестиций не сообщается), то в сентябре 2019-го года при 25 открытых производствах размер инвестиций составил 30 млрд рублей. Правда при этом только у трёх проектов размер инвестиций неизвестен.

Но, если сравнить сентябрь 2018 и сентябрь 2019, то тут лидерство за 2018 годом, причем уверенное. Ведь размер инвестиций в сентябре 2018 года целых 41 млрд рублей, при трёх незаявленных. И это рекордный месяц по размерам инвестиций за 2018 год.

Но рекорд 2018 года уверенно перебит в 2019 году. По размерам инвестиций в 2019 году рекордным стал июнь — 130 млрд! Мало того, в июле инвестиции лишь немногим меньше — 121 млрд. Третье место за мартом — 106 млрд рублей.

Как вы уже догадались общий размер инвестиций за 2019 год намного больше чем в 2018. Ведь даже эти три месяца с лихвой перерывают весь объём инвестиций в 2018 году.

Всего в 2018 году, по нашим подсчётам, в новые производства было инвестировано 224 млрд. рублей. То есть в среднем более чем 1 млрд. рублей на производство, включая незаявленные. А в 2019 году размер инвестиций более полутриллиона рублей! 548 млрд. если быть точным. И это мы ещё не считаем Запсибнефтехим, стоимостью более 600 млрд, потому что он как бы и уже готов, но официальный запуск что-то запаздывает. Так что общий объем инвестиций в прошедшем году более чем в 2 раза превысил показатель 2018 года. Соответственно в среднем более чем 2 млрд. рублей на производство

За 2019 год из 219 производств инвестиции не заявлены у 68. Получается, если считать только проекты, размер инвестиций в которые известен, то на одно производство приходится 3 млрд 629 млн рублей.

В 2018 году самыми крупными проектами оказались «КуйбышевАзот» по производству аммиака стоимостью 20 млрд рублей.

На втором месте производство метанола-аммиака ОАО «Щекиноазот» стоимостью 18.5 млрд. рублей.

В прошедшем 2019 году крупных производств открылось больше, и они намного крупнее.

Так самым крупным оказался запущенный в марте Богучанский алюминиевый завод с инвестициями в 100 млрд. рублей.

Площадка БоАЗа (2018 г.) © Фото из открытых источников

РУСАЛ и ПАО «РусГидро» ввели в промышленную эксплуатацию Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), находящийся в составе Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

Второе место за новым заводом по производству аммиака в Ленинградской области, который в июне запустила компания «Еврохим». Инвестиции 78 млрд. рублей.

Третье место за заводом «Тула сталь» запущенном в июле — 55 млрд. рублей.

Теперь давайте посмотрим по отраслям (в скобках показатель 2018 года).

Машиностроение и металлообработка — 65 (71)

Стройматериалы и ремонт — 42(38)

Химическая промышленность — 25 (31)

Электроника и электротехника, оборудование — 21 (22)

Медицина и Фармацевтика — 16 (16)

Текстильное производство — 16 (13)

Добывающие — 4

Другое — 30 (25)

Как видно, больше всего в России в 2019 году вводили в строй машиностроительных мощностей. Вторе место занимают стройматериалы. Меньше всего вводили добывающих производств.

Ну и напоследок посмотрим тему в разрезе источников инвестиций. Бытует мнение, что большинство производств открывают зарубежные компании. Но это не так. Впрочем порой они выступают в качестве партнёров, и часто выяснить есть ли в инвестиции иностранный капитал сложно. Поэтому я делил источники на «иностранный» и «российский или смешанный»

Получилось вот что

иностранный — 31

российский или смешанный — 188

То есть подавляющее число инвест-проектов это или российский капитал, или капитал с российским участием. Таким образом, считаю, что ситуация тут достаточно сбалансированная, мы и не отметаем иностранные инвестиции, не запрещаем иностранным брендам открывать у нас свои производства, при этом не имеем чрезмерной зависимости от иностранного капитала и иностранных концернов, и демонстрируем что и сами мы тоже не лыком шиты.

Подводя итог: в целом 2019 год оказался достаточно удачным. Стоит отметить, что по моему мнению, 2020 год не будет уже столь успешным (впрочем, только за счёт запуска Запсибнефтехима обойдет 2019-й по инвестициям). Просто потому, что от задумки до запуска производства проходит обычно порядка 5 лет, а это значит, что 2019 год это отголосок последнего «досанкционного» 2014-го года. Сегодня уже закладывается основа для новой волны, но, пожалуй в следующие 3-5 лет мы увидим спад количества новых производств. Впрочем, рад буду ошибиться.