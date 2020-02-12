В Дагестане открыт цех по производству легкомоторных самолётов МАИ-411

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В Кизляре на оборонном предприятии ОАО «Концерн КЭМЗ» завершилось строительство цеха для производства легкомоторных самолётов МАИ-411. Модель самолёта разработана в Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолётостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ). До конца года планируется выпустить три воздушных судна.

Общая площадь производственного помещения составляет более пяти тысяч квадратных метров.

Изготовление опытного образца лёгкого многоцелевого четырёхместного самолёта МАИ-411 велось на двух площадках: в производственном центре ОСКБЭС МАИ и ОАО «Концерн КЭМЗ». В июне прошлого года самолёт МАИ-411 получил сертификат лётной годности и был представлен на авиасалоне МАКС-2019.

Четырёхместный самолёт МАИ-411 имеет два двигателя. При взлётной массе 1 250 килограммов может совершать полёт на высоте до трёх тысяч метров на расстояние до 1 500 километров. Применение отечественных технологий позволило создать двухдвигательный самолёт более низкой стоимости, чем однодвигательные западные аналоги.

Летательный аппарат может применяться как аэротакси, а также патрулировать территории и проводить мониторинг обстановки.